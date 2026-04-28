Champions League: PSG venció 5-4 al Bayern Múnich en una semifinal apasionante.

El equipo parisino se impuso en un duelo electrizante en el Parque de los Príncipes y tomó ventaja en la ida, en una semifinal récord que dejó la serie completamente abierta de cara a la revancha en Alemania.

En una nueva y apasionante jornada de la Champions League , el París Saint-Germain se impuso 5-4 ante el Bayern Múnich en el Parque de los Príncipes por la ida de las semifinales. El encuentro no solo ofreció un espectáculo inolvidable, sino que se convirtió en la semifinal con más goles en la historia de la competición y la tercera en torneos europeos.

De esta manera, el conjunto parisino sacó una valiosa ventaja de cara a la revancha del próximo miércoles , desde las 16 (hora argentina), en el Allianz Arena de Alemania. Los goles del equipo dirigido por Luis Enrique fueron obra de Khvicha Kvaratskhelia (x2), João Neves y Ousmane Dembélé (x2) , mientras que para los de Vincent Kompany convirtieron Harry Kane, Michael Olise, Dayot Upamecano y Luis Díaz.

Con este resultado, la serie queda abierta: Bayern Múnich necesita ganar por la mínima para forzar el alargue, mientras que el PSG buscará sostener su ventaja para sellar su pase a la final. El ganador definirá el título en Budapest ante el vencedor de Atlético de Madrid y Arsenal.

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La noche en París comenzó con intensidad desde el arranque. A los 16 minutos, Harry Kane marcó de penal y puso en ventaja al equipo alemán. Sin embargo, la reacción del PSG fue inmediata: Khvicha Kvaratskhelia igualó con una brillante acción individual y, poco después, João Neves dio vuelta el marcador con un certero cabezazo.

El conjunto alemán no tardó en responder y Michael Olise volvió a empatar el encuentro antes del descanso. Pero cuando el primer tiempo se extinguía, el VAR sancionó un penal a favor del PSG que Ousmane Dembélé transformó en gol, permitiendo que el equipo francés se fuera al vestuario con una ventaja de 3-2.

En el inicio del complemento, el PSG mostró su mejor versión y golpeó con contundencia. Kvaratskhelia marcó su segundo tanto de la noche y, casi de inmediato, Dembélé anotó el quinto para estirar la diferencia a 5-2, dando la sensación de que el partido quedaba definido.

Sin embargo, el Bayern Múnich reaccionó en el tramo final. Dayot Upamecano descontó tras un córner y, sobre el cierre, Luis Díaz convirtió un golazo para sellar el 5-4 definitivo, dejando la serie abierta y cargada de suspenso de cara a la revancha.