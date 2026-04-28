Confirmado: J.P. Morgan Chase se convierte en el primer socio bancario global de los Juegos Olímpicos

El banco estadounidense se unió al programa de patrocinio internacional del Comité Olímpico Internacional (COI) hasta 2030. La firma llegó a un acuerdo con LA28 para convertirse en el banco oficial del Equipo de los Estados Unidos y de LA28, y en socio fundador de LA28 .

El Comité Olímpico Internacional (COI) y JPMorgan Chase anunciaronuna histórica alianza olímpica mundial, convirtiendo a JPMorgan Chase en el primer socio bancario global en la historia de los Juegos Olímpicos.

Esta alianza abarca los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028 (LA28) y los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de los Alpes Franceses 2030. La firma también llegó a un acuerdo con LA28 para convertirse en el banco oficial del Equipo de EE. UU. y de LA28, y en socio fundador de LA28 .

Esta alianza refleja un compromiso compartido con la ambición y la excelencia, y sitúa a los atletas y a las comunidades en el centro de su actividad.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, comentó: "JPMorgan Chase es el primer socio global del sector bancario en la historia de los Juegos Olímpicos, y nos enorgullece darles la bienvenida al programa de Socios Olímpicos Mundiales. Esta alianza refleja nuestros valores compartidos de ambición, excelencia y confianza, y apoyará al Movimiento Olímpico y al deporte en todo el mundo. El alcance global y la experiencia de JPMorgan Chase brindarán un apoyo duradero a los atletas y contribuirán a generar un impacto positivo y perdurable en las comunidades de todo el mundo".

Por su parte, Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase, añadió: "Nos sentimos honrados de ser socio mundial de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, apoyando a atletas, aficionados, empresas y comunidades de todo el mundo. Los atletas olímpicos y paralímpicos son mucho más que atletas: son nuestros clientes y empleados, y sus sueños van más allá de los Juegos. Ofrecemos servicios bancarios a las comunidades donde viven, financiamos las instalaciones donde entrenan, les ayudamos a emprender y planificamos su futuro. Sus trayectorias reflejan las aspiraciones de millones de personas a las que servimos cada día, y nos entusiasma apoyarlos".

Mediante esta alianza, JPMorgan Chase fortalecerá la salud financiera a largo plazo de los movimientos olímpico y paralímpico, y creará nuevas oportunidades para el desarrollo de atletas, empresas y comunidades. JPMorgan Chase y el COI brindarán apoyo integral a los atletas, incluyendo la organización de talleres sobre salud financiera a través de la plataforma Athlete365 del COI. Estas iniciativas, junto con otras inversiones locales en las ciudades sede, contribuirán a que el Movimiento Olímpico deje un legado perdurable más allá de los Juegos.

jaime dimon Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase, dijo que los atletas olímpicos y paralímpicos son mucho más que atletas: son nuestros clientes y empleados, y sus sueños van más allá de los Juegos. Ofrecemos servicios bancarios a las comunidades donde viven, financiamos las instalaciones donde entrenan, les ayudamos a emprender y planificamos su futuro. @JPMorgan

JPMorgan Chase se convierte en Socio Olímpico Mundial en las categorías de Gestión de Activos y Patrimonios, Banca Privada, Banca Comercial y de Inversión. En Estados Unidos, la firma será Socio Fundador de los Juegos Olímpicos LA28 en la categoría de Banca Minorista. En consonancia con el enfoque del COI, los ingresos generados a través de esta alianza se redistribuirán para apoyar a organizaciones deportivas de todo el mundo, incluidos los Comités Olímpicos Nacionales y sus atletas, así como los Comités Organizadores de los Juegos Olímpicos y los Juegos Olímpicos de la Juventud.

De esta forma, el gigante bancario estadounidense se convirtió en la duodécima empresa en la lista de patrocinadores de primer nivel del COI, uniéndose a compañías como Airbnb, Coca-Cola, Procter & Gamble y Visa.

Este acontecimiento se produce tras la marcha de cinco importantes marcas como Intel, Toyota y Panasonic, Atos, Bridgestone después de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Desde entonces, el COI ha incorporado a la empresa china de electrónica TCL al programa, mientras que Anheuser-Busch InBev (AB InBev) y Allianz han firmado renovaciones a largo plazo de sus respectivos acuerdos.

El programa de Socios Olímpicos, conocido comúnmente como TOP, representa el nivel más prestigioso de patrocinio dentro del Movimiento Olímpico. Introducido por la organización hace 41 años, en 1985, marcó el comienzo de una nueva era en el marketing deportivo, ya que patrocinadores multinacionales acudieron en masa para asociarse con los cinco anillos olímpicos.

En los últimos años, sin embargo, TOP se ha enfrentado a una creciente presión tras la retirada de patrocinadores. Según los informes, los ingresos alcanzaron los u$s560 millones el año pasado, la cifra más baja desde 2020.