Exequiel Palacios cambia de club: jugará en Ipswich Town y River cobrará una millonaria suma + Agregar ámbito en









El Ipswich Town, equipo que pelea el descenso en la primera categoría del fútbol inglés y compró al mediocampista argentino. Además, River obtendrá un porcentaje de la transferencia y un extra por un acuerdo con el Bayer Leverkusen.

Exequiel Palacios, de estar cerca de jugar en River al confirmarse su traspaso al Ipswich Town de la Premier League.

Exequiel Palacios será jugador Ipswich Town en las próximas horas, cuando luego de hacerse la revisión médica vaya a firmar su contrato. Según informa Sky Sports, la transferencia del mediocampista desde el Bayer Leverkusen al conjunto inglés se hará por €22.5 millones. Además, podrán sumarse otros €5 millones por objetivos y el equipo alemán se quedará con un 10% de una futura venta.

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Por otro lado, River, el formador del mediocampista de la Selección argentina, se beneficiará de esto gracias a los derechos federativos (3,75%) y el 10% de la plusvalía que obtiene el Bayer Leverkusen por encima de los €17 millones que pagó para incorporarlo en enero de 2020. En total, al Millonario le ingresará un equivalente a u$s2,3 millones.

Fabrizio Romano también informó el traspaso de Palacios @FabrizioRomano En tanto el Ipswich, cerró la contratación de Palacios, el primer campeón del mundo que pisará la institución, en busca de asegurarse la permanencia en esta temporada y con el objetivo de construir un plantel competitivo a largo plazo, debido a que el contrato del argentino vencerá a mediados de 2030.

Además, en lo que va de mercado de pases el conjunto inglés ya demostró esta postura con otras incorporaciones. Ficharon al paraguayo Julio Enciso, de 22 años, por €30 millones desde el Racing de Estrasburgo; al delantero brasileño Emerson, de 21 años, por €28 millones desde Toulouse; y a al extremo ghanés Abdul Fatawu, de 22 años, por €23.5 millones desde el Leicester City, entre otras compras.

Exequiel Palacios en el Bayer Leverkusen. @ibomaza Por el lado del campeón del mundo en Qatar 2022, en la última temporada en Alemania pasó varias semanas con una lesión en el aductor la cual no le permitió demostrar las condiciones que había logrado en la 2023/24 bajo la conducción de Xabi Alonso. Aún así, tras los 155 días que se perdió por su problema en la pierna, pudo jugar 25 partidos y dio una asistencia.

Las posibles ventas que beneficiarían a River Más allá de los casi u$s2.3 millones que le ingresarán a la institución de Nuñez, podría embolsar más de u$s15 millones si es que se confirman las ventas de dos jugadores que nacieron en sus formativas. El primer caso es el de Julián Álvarez, el más probable a dar un volantazo en su carrera. Luego del recibimiento hostil que recibió en el primer partido del Atlético Madrid de local en la temporada, la “Araña” se vería forzado a marcharse al Arsenal debido a que el Colchonero no aceptará una oferta del Barcelona. Según el valor en el cual lo tasó el “Atleti”, de u$s130 millones, al Millonario le ingresarían uno u$s7.5 millones. Las transferencias que restan definir si les generarán un ingreso a River. Por otro lado, la otra venta que se podría producir es la de Enzo Fernández al Manchester City. Luego de la llegada de Enzo Maresca a los “Sky Blues”, quien fue el técnico del argentino en el Chelsea, los clubes se pusieron en charlas para afrontar el fichaje, aunque todavía está muy lejos. Según afirman en Inglaterra, los londinenses lo tasaron a Enzo en £120 millones (u$s162 millones) y a River le podrían ingresar unos u$s8.1 millones si es que se concreta.