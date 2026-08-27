Murió un hincha de River en el Monumental durante el partido ante Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

El hombre sufrió un paro cardíaco en la tribuna San Martín durante el partido por la Copa Sudamericana y falleció pese a las maniobras de reanimación.

El hincha sufrió un paro cardíaco durante el partido entre River e Independiente Santa Fe y falleció en la tribuna San Martín.

Un hincha de River murió en el estadio Monumental durante el partido ante Independiente Santa Fe, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El hombre sufrió un paro cardíaco en la tribuna San Martín y falleció pese a las maniobras de salvamento realizadas en el lugar.

La muerte se produjo mientras River disputaba un encuentro que terminó con su eliminación de la Copa Sudamericana por penales . El equipo dirigido por Eduardo Coudet empató 1-1 ante Independiente Santa Fe y quedó afuera del certamen luego de una extensa definición.

Según informó Olé, el hincha recibió asistencia tras sufrir el paro cardíaco, pero no respondió a las tareas de reanimación y finalmente se constató su fallecimiento dentro del estadio.

La jornada también estuvo marcada por el malestar de los simpatizantes. Una vez terminado el encuentro, los hinchas despidieron al equipo con fuertes silbidos y posteriormente se produjeron incidentes en uno de los accesos al club.

En un video difundido en redes sociales se observa a un grupo de socios reunido en uno de los halls de River mientras cantaba contra la dirigencia. En las imágenes también aparece Ramiro Álvarez, vocal del club , junto a una de las puertas, intentando impedir el ingreso de algunos de los presentes.

El vocal de River Ramiro Álvarez protagonizó un forcejeo con algunos hinchas durante los incidentes registrados en uno de los accesos al club.

El dirigente protagonizó además un forcejeo con un hombre que llevaba una campera de River. Poco después, se interpuso ante otro simpatizante que intentaba atravesar la puerta y le dijo: “¿Qué pasa? Vení, vení”. Desde el lugar, la persona que registraba la situación respondió: “Somos socios”.

Los antecedentes de muertes y accidentes en el Monumental

El fallecimiento ocurrido este miércoles tiene como antecedente otro episodio trágico registrado en el Monumental. El 3 de junio de 2023, Pablo Marcelo Serrano, de 53 años, murió tras caer desde la tribuna Sívori alta, durante el partido que River disputaba frente a Defensa y Justicia.

La caída se produjo desde una altura superior a los 15 metros, aproximadamente a los primeros 15 minutos del encuentro. Serrano sufrió un traumatismo de cráneo de extrema gravedad y murió en el acto.

Tras el hecho, el árbitro Fernando Rapallini suspendió el partido a los 25 minutos. Personal del SAME ingresó al estadio y confirmó el fallecimiento, mientras que la Policía inició las actuaciones correspondientes. Además, la fiscal especializada en Eventos Masivos, Celsa Ramírez, ordenó clausurar la tribuna para preservar las pruebas.

Meses antes, en febrero de 2023, también había ocurrido un accidente en el estadio. Un hincha cayó desde la tribuna Sívori Media hacia la Baja una hora antes del partido entre River y Argentinos Juniors. El hombre perdió el conocimiento y fue trasladado al Hospital Fernández, donde pudo recibir atención médica.

River quedó eliminado de la Copa Sudamericana

El fallecimiento ocurrió en una noche que terminó además con la eliminación de River frente a Independiente Santa Fe. Tras el 0-0 registrado en Bogotá, ambos equipos igualaron 1-1 en la revancha disputada en el Monumental.

River abrió el marcador a los 52 minutos con un gol de Sebastián Driussi, quien convirtió después de un centro de Gonzalo Montiel. Sin embargo, a los 80 minutos, Lucas Martínez Quarta tocó la pelota con la mano dentro del área y el árbitro sancionó penal. Dos minutos después, Franco Fagúndez convirtió para establecer el empate.

River quedó eliminado de la Copa Sudamericana luego de perder por 8-7 ante Independiente Santa Fe en la definición por penales. X

La clasificación se definió desde los doce pasos y terminó siendo una de las series de penales más extensas de la noche, con 22 ejecuciones. Rafael Santos Borré estrelló su remate contra el palo, mientras que el disparo de Martínez Quarta se fue por encima del travesaño.

El arquero Santiago Beltrán mantuvo con vida a River con tres atajadas, pero luego de que patearan todos los jugadores de campo, tuvo que ejecutar su propio penal. El guardameta se resbaló durante el remate y falló.

A continuación, Weimar Asprilla, arquero de Independiente Santa Fe, convirtió el suyo y selló el triunfo colombiano por 8-7, resultado que clasificó al conjunto de Bogotá a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.