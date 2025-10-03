El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, presentó la lista de convocados para la gira por Estados Unidos, donde se enfrentará a Venezuela y Puerto Rico.
3 de octubre 2025 - 13:22
Selección Argentina: Scaloni convocó a un jugador de River y otro de Racing
El entrenador de la Selección argentina confeccionó una nueva lista de convocados para los partidos amistosos de octubre, donde hará una gira por Estados Unidos.
La lista cuenta con varias sorpresas, un retorno y una confirmación entre los citados. Entre las novedades figuran Lautaro Rivero (de River) y Facundo Cambeses (de Racing).
