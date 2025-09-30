Atención, Boca: el partido que se perderá Leandro Paredes por ser convocado a la Selección argentina

El máximo referente actual de Boca se perderá un encuentro del Torneo Clausura, ya que disputará los amistosos con la Selección argentina por la gira en Estados Unidos.

Atención, Boca: el partido que se perderá Paredes por ser convocado a la Selección Argentina

Un nuevo problema surge para Boca en la recta final del Torneo Clausura 2025 , cuando tiene el objetivo puesto en poder lograr la clasificación a la próxima Copa Libertadores por la Tabla Anual .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Leandro Paredes será citado por Lionel Scaloni para los dos próximos amistosos de la Selección Argentina, por lo que se perderá algunos partidos con el "Xeneize".

Argentina disputará dos amistosos en octubre, en su preparación para el Mundial 2026. El viernes 10 se medirá con Venezuela, en el Hard Rock Stadium de Miami, y el lunes 13 enfrentará a Puerto Rico , en el Soldier Field de Chicago.

Boca recibirá a Newell's el próximo domingo 5 y seguro no contará con Paredes en el encuentro del s ábado 11, ante Barracas Central de visitante, ya que el volante central estará en Estados Unidos con Scaloni.

El retorno de Paredes será contra Belgrano, el domingo 19 , en la Bombonera.

Boca no le haría ningún pedido a la dirigencia de la AFA ni a Scaloni, debido a la buena relación que mantienen. Y habrá que ver cuánto tiempo lo utilizará el DT teniendo en cuenta que se trata de dos amistosos.

Boca marcha sexto en su zona, a tres puntos del líder, Unión de Santa Fe, y en la general quedó cuarto, superado por Argentinos Juniors solo por diferencia de goles.

Recordemos que el club de la Ribera viene de dos años consecutivos sin disputar la Copa Libertadores y le urge hacerlo en 2026, o el costo político sería demasiado caro.