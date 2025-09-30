¿Hay acuerdo por la Finalissima? Chiqui Tapia se reunió con su par de España

En las últimas horas se desarrolló un importante cónclave entre los presidentes de las dos federaciones nacionales de fútbol, junto a otros dirigentes políticos, para avanzar en la realización de la Finalissima, en 2026.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia , mantuvo este lunes un encuentro en Buenos Aires con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) , Rafael Louzán , en el que dialogaron sobre "asuntos de interés para el fútbol de los dos países" , incluyendo cuestiones logísticas de cara a la Finalissima , que enfrentará a ambos seleccionados.

Cabe destacar que de la reunión también participaron el embajador de España en Argentina, Joaquín de Arístegui ; el prosecretario de la AFA, Luciano Nakis ; y el asesor de Protocolo y Ceremonial , Fernando Islas Casares .

Allí abordaron "diversos temas vinculados al fútbol de cada país, repasaron agendas de los seleccionados a futuro y quedaron en continuar fortaleciendo vínculos entre ambas federaciones" , según detalló la AFA en un comunicado.

Por su parte, la RFEF destacó que se trató del segundo encuentro entre ambos dirigentes en lo que va del año y explicó que discutieron "diferentes asuntos de interés para el fútbol de los dos países, cuyas selecciones nacionales son las vigentes campeonas de sus respectivos continentes".

Tras haberse consagrado uno en la Copa América y otro la Eurocopa, respectivamente, Argentina y España tienen previsto enfrentarse en una Finalissima. ¿Qué es necesario para ello? Que los europeos logren la clasificación directa al Mundial 2026, para disputar el título a mediados de marzo próximo.

"España y Argentina compartirán también la organización de la cita mundialista de 2030, que vivirá algunos de sus primeros encuentros en la nación sudamericana, además de en Uruguay y Paraguay para completar junto a nuestro país, Marruecos y Portugal un gran torneo FIFA a disputar en seis naciones de tres continentes distintos", añadió la Real Federación Española de Fútbol en un comunicado.

Según informaron fuentes de la AFA, Louzán y Tapia discutieron cuestiones logísticas de la Finalissima, que aún no tiene una sede definida, y trataron la posibilidad de intensificar el intercambio y colaboración entre ambas federaciones.