Sergio "Maravilla" Martínez respondió al desafío de "Chino" Maidana

En la misma linea, "Maravilla" Martínez continuó diciendo que "para mí sería estupendo estar en el ring con Maidana. Mayweather hoy me pegaría una paliza desde que entra hasta que sale, pero sería un lujo para mí compartir un combate con él. Sería estupendo".

Si hay que hacer un combate con el Chino , sería un honor, es un histórico" (Sergio "Maravilla" Martínez).

Sin embargo, advirtió sobre su actualidad y la del "Chino": "Maidana hace cinco o seis años que no boxea, hay que ver cómo se siente cuando tenga que dar el peso, cuando tenga que entrenar para combatir de verdad. También hay que ver cómo me siento yo, que llegué a pesar 100 kilos por una película y empecé a bajar cuando me programé volver a boxear".

Tras su último combate, en el que cayó con el puertorriqueño Miguel Angel Cotto en 2014 por decisión técnica del árbitro de la pelea en el décimo asalto -perdió los títulos mediados del Consejo Mundial de Boxeo, Lineal y The Ring-, Martínez anunció su retiro oficial del boxeo a los 40 años.

Pero "Maravilla" comenzó a buscar volver a la actividad profesional hace dos años.

Además, se recuperó de problemas en la rodilla izquierda para agrandar su extensa trayectoria, que incluye 51 victorias -28 por nocaut-, tres derrotas -dos por KO- y dos empates.