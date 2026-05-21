El Miami Stadium, donde Argentina se consagró bicampeona de América, será sede del Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Recibirá ocho partidos entre fase de grupos, dieciseisavos de final, cuartos y el enfrentamiento por el tercer puesto. Entre ellos, Arabia Saudita-Uruguay y Escocia-Brasil.

El Miami Stadium tiene capacidad para 65.326 espectadores. miamiandbeaches.lat

Una de las 16 sedes que tendrá el Mundial 2026 es el Hard Rock Stadium. Recinto histórico para Estados Unidos y con un recuerdo especial para los argentinos. Fue donde Argentina se consagró bicampeona de América en 2024. En esta edición recibirá ocho partidos entre fase de grupos, dieciseisavos de final, cuartos y el enfrentamiento por el tercer puesto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Está ubicado en Miami Gardens, al norte del centro de Miami y cerca del aeropuerto de la ciudad. Es la casa de los Miami Dolphins de la NFL y de la University of Miami Hurricanes, equipo de fútbol americano que fue cinco veces campeón nacional.

hard rock stadium El Hard Rock Stadium tiene capacidad para 65.326 espectadores y recibirá ocho partidos en el Mundial 2026. hardrockstadium.com

En esta Copa del Mundo, el estadio con capacidad para 65.326 espectadores llevará el nombre de Miami Stadium por términos de patrocinio de la FIFA. Pero desde su inauguración en 1987 llevó diferentes nombres: Joe Robbie Stadium en homenaje al fundador de los Miami Dolphins, Pro Player Park, Pro Player Stadium, Dolphins Stadium, Dolphin Stadium, Land Shark Stadium, Sun Life Stadium. Desde 2016 se lo conoce por la cadena de cafés, el último patrocinador que ganó la puja por los derechos del nombre.

El Hard Rock Stadium se ha destacado por recibir seis finales del Super Bowl. Pero en los últimos años se convirtió en uno de los escenarios deportivos más importantes de Estados Unidos porque aparte de fútbol americano, ahora es sede de mega eventos internacionales. Desde 2019 es sede del Miami Open, uno de los Masters 1000 del circuito ATP y WTA. Tres años más tarde, recibió por primera vez a la Fórmula 1 en un circuito que se desarrolla alrededor de la cancha y que tiene contrato hasta 2041.

hard rock stadium f1 Desde 2022, el Hard Rock Stadium recibe a la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami y tiene contrato hasta 2041. miamiandbeaches.lat Entre 2015 y 2016 se llevaron a cabo obras en el estadio con una inversión cercana a los u$s355 millones. En esa renovación se instaló un techo que cubre el 90% de las tribunas, zonas VIP y áreas gastronómicas. Cuenta con cuatro pantallas LED 4K ubicadas en las esquinas y 2.000 monitores planos alrededor de todo el recinto, además de tecnología de sonido envolvente. Todos los partidos que recibirá el Miami Stadium en el Mundial 2026 Fase de grupos 15 de junio – Arabia Saudita vs Uruguay (Grupo H) 21 de junio – Uruguay vs Cabo Verde (Grupo H) 24 de junio – Escocia vs Brasil (Grupo B) 27 de junio – Colombia vs Portugal (Grupo K) Dieciseisavos de final 3 de julio – 1º del Grupo J vs 2º del Grupo H Cuartos de final 11 de julio – Ganador Partido 91 vs Ganador Partido 92 Partido por el tercer puesto 18 de julio – Perdedor Semifinal 1 vs Perdedor Semifinal 2