Completar el álbum del Mundial 2026 cuesta más de $2 millones: cuántos salarios mínimos se necesitan + Agregar ámbito en









El matemático Teo López Puccio estima que es necesario $2.105.000 para conseguir las 980 figuritas. El SMVM es de $363.000.

El valor de hora jornalizada en Argentina no alcanza ni para comprar un sobre de figuritas del Mundial 2026.

El Mundial 2026 cada vez está más cerca. El furor por completar el álbum de figuritas sigue creciendo. Pero ¿qué dificultades surgen al querer completar la colección en Argentina?

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Teo López Puccio, matemático y músico, explicó a través del “Problema del coleccionista de cupones” cuánto saldría completar el álbum. Este análisis trata de determinar el número esperado o necesario para conseguir una determinada cantidad de cupones. Puccio lo aplicó a las figuritas de la Copa del Mundo.

El planteo parte de una situación en la que no se intercambian figuritas. Cuando se abre el primer paquete las probabilidades de que salga una figurita nueva es de 100%, pero al comprar más, este porcentaje decrece y se vuelve cada vez más difícil. No hay una única respuesta sobre cuántos sobres haría falta comprar. Para eso él plantea un “valor esperado”. Este número lo toma como resultado de la cantidad de figuritas que tenés, dividido las que te faltan. El resultado son las chances de que salga una figurita nueva.

En el caso del álbum mundialista este planteo daría un total de aproximadamente 7.315 figuritas o 1.045 paquetes para poder completarlo. Es decir, un promedio de $2.090.000 sin tener en cuenta el precio del álbum. Por lo que en total daría un valor de $2.105.000.

¿Se puede completar el álbum del Mundial 2026 en Argentina con un Salario Mínimo? El Salario Mínimo, Vital y Móvil que anunció el Gobierno para mayo es de $363.000. Por lo tanto, se necesitan 5,79 salarios para poder completar el álbum. Si se analiza por el valor de hora jornalizada, es imposible comprar un paquete. Cada hora tiene un valor de $1.815, mientras que cada paquete sale $2.000. Mundial 2026 album El álbum de Panini 2026 tiene 112 páginas y 980 figuritas en total. Panini "Completar el álbum es como ganar el Quini 50 veces" “Es un juego de azar. Es completamente imposible completarlo sin que te salgan repetidas. Podés calcular cuán probable es, y es como ganar el Quini 50 veces”, explicó Teo Puccio en diálogo con ámbito. El “Problema del coleccionista de cupones” se remonta al siglo XVIII, por lo que si bien es aplicable en este contexto, hay que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, el sobreprecio de las figuritas, la venta online y el intercambio. “Es divertido porque es un problema que para los matemáticos da mucho que pensar porque podés buscar muchas formas distintas de intentar responderlo y después está el debate de cuál se adapta mejor a la realidad; es un debate completamente humano. Como cuando los economistas hablan de matemática, a veces se puede aplicar a la vida real y a veces no, porque el mundo es difícil”, reflexionó el matemático sobre el análisis utilizado. Este problema no da un resultado único, sino un promedio. Un valor esperado para completar el álbum. Se puede completar con más o con menos, pero las mayores probabilidades son de que ronde los $2.105.000.