José Pekerman llenó de elogios a Franco Mastantuono y vaticinó: "Va a marcar la historia"

A su vez, habló del último partido de Lionel Messi por Eliminatorias en Argentina y dijo que "verlo pronto fuera de las canchas será algo triste”.

El exdirector técnico de la Selección argentina, José Pekerman, analizó el presente del combinado nacional y le puso fichas a una de las principales figuras emergentes del fútbol local e internacional: Franco Mastantuono. De cara a los últimos dos encuentros de Eliminatorias Sudamericanas, el entrenador aseguró que el flamante jugador del Real Madrid "nos hará ganar" partidos y "va a marcar la historia".

Mastantuono, de 18 años, debutó en la Selección en junio de este año ante Chile y se prepara para disputar nuevos compromisos con la albiceleste con la expectativa de formar parte de la delegación argentina en el Mundial 2026. El exdelantero de River llegó recientemente al Real Madrid por u$s72,6 millones y ya tuvo dos partidos como titular en el Merengue.

Ante su prometedora proyección, Pekerman consideró que es la gran aparición que tuvo el país en el último tiempo y anticipó que tendrá un rol importante en el seleccionado una vez que Lionel Messi de un paso al costado: "Sin duda. Va a marcar la historia y nos va empezando a hacer entender esta otra etapa. A lo mejor es ese del que estamos hablando: el equipo tiene que estar ordenado, pero el que nos hará ganar es éste”.

En declaraciones previas a los cruces por Eliminatorias ante Ecuador y Venezuela, el actual entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, analizó un eventual arranque como titular de Mastantuono: "Lo lleva de una manera positiva (su llegada al Real Madrid), su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante. Hablamos con él a ver cómo se encuentra y puede ser una posibilidad que juegue, también Nico Paz; demostró contra Chile que puede estar a la altura. Pueden aportar y formar parte del equipo. Vamos a terminar hoy de cerrar, son ideas que están en la cabeza. La única manera es verlos en la cancha sin olvidarse de la edad que tienen, pase lo que pase. Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro”.

José Pekerman sobre el último partido de Messi por Eliminatorias: "Verlo pronto fuera de las canchas será algo triste” Además de Mastantuono, Pekerman también habló del presente de Lionel Messi, que anticipó que el de este jueves será su último partido como local por Eliminatorias: “Va a ser muy especial ver a Messi por última vez en nuestro país, quedará marcado como un suceso histórico y será una emoción muy grande. Es un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Ya verlo pronto fuera de las canchas será algo triste”. En ese sentido, recordó los inicios del capitán de la Scaloneta en juveniles y luego sus primeros pasos en la selección mayor. Pekerman fue su entrenador en ambas oportunidades. “Tengo grandes recuerdos dirigiendo a Messi, hacía cosas increíbles para la edad que tenía en ese entonces. Ya lo íbamos observando mediante videos y demás y luego decidimos llamarlo”. “No dudábamos de que España iba a intentar seleccionarlo, entonces decidimos acelerar y llamarlo para que forme parte de la selección argentina; y ahí es en donde se hizo el amistoso internacional ante Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors”, contó.