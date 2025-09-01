Franco Colapinto en Países Bajos: así quedó el campeonato de Fórmula 1 tras su gran carrera

El piloto argentino tuvo una gran actuación en el circuito de Zandvoort a pesar de las malas decisiones del equipo.

El Gran Premio de Países Bajos dejó algunos cambios en la tabla de posiciones de la Fórmula 1 . Oscar Piastri marcó su liderazgo en el campeonato de pilotos tras obtener su séptima victoria de la temporada con McLaren . El australiano superó a su compañero de equipo Lando Norris, quien abandonó la carrera por problemas mecánicos, y amplió su ventaja sobre Max Verstappen, quien finalizó en segundo lugar. El podio lo completó Isack Hadjar con Racing Bulls, quien logró su mejor resultado de la temporada.

La carrera en el circuito de Zandvoort se caracterizó por múltiples incidentes que alteraron las estrategias de los equipos. La presencia del auto de seguridad en varias ocasiones generó cambios repentinos en las posiciones. A pesar de estos imprevistos, McLaren mantuvo su dominio en el campeonato de constructores, acumulando 584 puntos y alejándose de sus perseguidores.

Oscar Piastri se impuso en el Gran Premio de Países Bajos con una actuación dominante desde la pole position. El piloto de McLaren lideró la carrera de principio a fin, mientras que su compañero de equipo Lando Norris sufrió un abandono por fallas en el motor cuando marchaba en segunda posición . Max Verstappen, corriendo en casa, logró el segundo lugar con Red Bull, seguido por el sorprendente Isack Hadjar, quien subió al podio con Racing Bulls.

La carrera mostró el buen momento de McLaren, que con Piastri al frente del campeonato y Norris como escolta, mantienen su posición como el equipo más competitivo de la temporada. Ferrari, por su parte, tuvo un fin de semana para el olvido , con ambos pilotos fuera de la competencia antes de la bandera a cuadros. Charles Leclerc destruyó su SF-24 en la primera vuelta, y Hamilton, ahora con la escudería italiana, tampoco pudo sumar. Ferrari perdió terreno frente a Mercedes, que con George Russell y Kimi Antonelli recortó diferencias. El fin de semana dejó en evidencia las debilidades del coche rojo en circuitos con alta carga aerodinámica como Zandvoort, donde el "efecto suelo" y los peraltes exponen las carencias en el chasis.

La carrera de Franco Colapinto en Zandvoort

Franco Colapinto logró su mejor resultado de la temporada al finalizar en el puesto 11 con Alpine. El piloto argentino partió desde la posición 16 y realizó una carrera sólida, con varios adelantamientos que lo acercaron a la zona de puntos. Sin embargo, una serie de decisiones estratégicas del equipo y la intervención del auto de seguridad le impidieron concretar su objetivo.

Colapinto mostró un buen ritmo durante la carrera, superando a su compañero de equipo Pierre Gasly en dos oportunidades. Sin embargo, en la vuelta 17 recibió la orden de cederle la posición a Gasly, lo que lo relegó al puesto 15. A pesar de esto, el argentino recuperó terreno en las vueltas finales y terminó a solo una posición de los puntos. "Fue un buen fin de semana. Me siento más consistente con el auto y más cómodo", declaró Colapinto al finalizar la carrera, aunque también expresó su frustración por no haber logrado sumar puntos: "Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Era muy fácil sumar puntos hoy".

El argentino, pese a su buen rendimiento, sigue sin sumar. La próxima carrera en Monza será clave. Si no logra puntos allí, donde el motor Renault suele rendir mejor, su continuidad en la F1 podría complicarse. Briatore, que el viernes había dicho que "quizás llegó temprano" a la categoría, reconoció después de la carrera que Colapinto hizo "su mejor actuación del año".

Las tablas de posiciones del campeonato 2025

Así queda la tabla de pilotos luego de Países Bajos

Oscar Piastri (McLaren) - 309 Lando Norris (McLaren) - 275 Max Verstappen (Red Bull)- 205 George Russell (Mercedes) - 184 Charles Leclerc (Ferrari) - 151 Lewis Hamilton (Ferrari) - 109 Kimi Antonelli (Mercedes) - 64 Alexander Albon (Williams) - 64 Nico Hulkenberg (Sauber) - 37 Isack Hadjar (Racing Bulls) - 37 Lance Stroll (Aston Martin) - 32 Fernando Alonso (Aston Martin) - 30 Esteban Ocon (Haas)- 28 Pierre Gasly (Alpine) - 20 Liam Lawson (Racing Bulls) - 20 Oliver Bearman (Haas) - 16 Carlos Sainz (Williams) - 16 Gabriel Bortoleto (Sauber) - 14 Yuki Tsunoda (Red Bull) - 12 Franco Colapinto (Alpine) - 0 Jack Doohan (Alpine) - 0

La tabla de constructores luego del Gran premio de Países Bajos