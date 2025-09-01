Paulo Dybala visitó a Franco Colapinto en en el GP de Países Bajos de Fórmula 1 y le regaló una camiseta







El delantero campeón del mundo con la Selección argentina visitó al piloto de Fórmula 1 y Alpine lo compartió en las redes.

Paulo Dybala visitó a Franco Colapinto en Países Bajos y le regaló una camiseta

El Gran Premio de los Países Bajos de Fórmula 1 fue ocasión para un encuentro argentino entre Paulo Dybala y Franco Colapinto. El delantero campeón del mundo con la Selección argentina visitó al piloto de Alpine en el box y le obsequió una camiseta.

Ambos coincidieron en el paddock del Circuit Park Zandvoort y protagonizaron un breve pero significativo cruce que se volvió viral en redes sociales. "Una visita de clase mundial", comentó Alpine.

El futbolista fue recibido por Stefano Domenicali, presidente y CEO de la F1, a quien le obsequió una camiseta de la Roma autografiada.

Dybala no solo se limitó a posar para las cámaras, sino que también habló públicamente sobre Colapinto y su impacto en la escena deportiva: “Es un orgullo que Franco nos represente, vi muchas camisetas y banderas argentinas en el circuito. La gente lo sigue mucho y eso demuestra el cariño que despierta".

