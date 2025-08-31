Franco Colapinto, tras el Gran Premio de Países Bajos de Fórmua 1: "Era muy fácil hacerme sumar puntos hoy"







El piloto argentino consideró que la carrera, llena de accidentes y penalizaciones, ofrecía una ocasión clara para puntuar: “Era bastante fácil lograrlo y siento que no lo hicimos bien”, añadió.

Franco Colapinto cerró el Gran Premio de Países Bajos con una sensación de frustración, tras terminar en la 11° posición y quedarse nuevamente sin sumar puntos en la temporada.

El piloto argentino expresó su descontento con Alpine: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Creo que era muy fácil hacerme sumar un punto hoy”, señaló. Colapinto consideró que la carrera, llena de accidentes y penalizaciones, ofrecía una ocasión clara para puntuar: “Era bastante fácil lograrlo y siento que no lo hicimos bien”, añadió.

Pese a la molestia, destacó aspectos positivos de su rendimiento: “Fue un buen fin de semana. Me siento más consistente con el auto y un poco más cómodo, y eso me deja contento”, concluyó.

El malestar se suma a un contexto de tensión dentro del equipo, luego de que Flavio Briatore, jefe de Alpine, cuestionara públicamente la experiencia del piloto y planteara que quizá era demasiado pronto para darle la oportunidad de competir en la Fórmula 1.

El próximo desafío de Colapinto será clave para demostrar su progreso y la consistencia que viene mostrando en las últimas carreras, mientras busca concretar el esperado primer punto de la temporada.