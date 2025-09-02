Fórmula 1: las sanciones que pueden darle a Franco Colapinto su primer punto con Alpine







La federación deberá analizar dos incidentes que podrían darle al piloto argentino una oportunidad de confianza y subir al décimo puesto.

El Gran Premio de Países Bajos dejó a Franco Colapinto a solo medio segundo de ingresar a la zona de puntos por primera vez en su carrera en la Fórmula 1. El argentino completó la carrera en el puesto 11, inmediatamente detrás de Esteban Ocon, en lo que fue su mejor actuación de la temporada con Alpine. La diferencia mínima con el francés dejó al piloto de Pilar sin el anhelado punto, pero dos investigaciones en curso podrían cambiar el resultado final.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El circuito de Zandvoort fue escenario de múltiples incidentes que mantienen en vilo a los equipos. La Federación Internacional del Automóvil (FIA) revisa actualmente dos situaciones que podrían modificar la clasificación: un contacto entre George Russell y Charles Leclerc en las primeras vueltas, y una maniobra cuestionable de Yuki Tsunoda contra Pierre Gasly cerca del final de la carrera. Estas investigaciones podrían tener consecuencias directas en la posición final de Colapinto.

Franco Colapinto Países Bajos 2 F1

Las decisiones de la FIA que podrían modificar la tabla de posiciones del GP La FIA citó a George Russell por su choque con Leclerc en las primeras fases de la competencia. Si el piloto de Mercedes recibe una penalización de 10 segundos -similar a las aplicadas a Carlos Sainz y Kimi Antonelli por incidentes similares-, caería del cuarto al undécimo lugar.

Por otro lado, Yuki Tsunoda también está bajo análisis por una maniobra ilegal que realizó contra Gasly en las vueltas finales. El japonés terminó en la novena posición, pero una eventual sanción lo sacaría de la zona de puntos.

Sanción Goerge Russell GP Paises BAjos F1 En caso de que ambas penalizaciones se apliquen, Franco Colapinto ascendería automáticamente al décimo puesto, logrando así su primer punto en la Fórmula 1. El argentino expresó su frustración tras la carrera: "Fue una carrera larga y complicada. Creo que tuve mis oportunidades, pero nos faltó hacer un mejor trabajo en equipo". Aunque reconoció mejoras en su rendimiento, el resultado final dejó un sabor agridulce que podría cambiar si la FIA decide sancionar a los pilotos involucrados en los incidentes.

Las sanciones a dos piltos que podrían darle a a Franco Colapinto su primer punto en Alpine en 2025. @AlpineF1Team