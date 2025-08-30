Franco Colapinto y su futuro en la F1 cuestionado por Flavio Briatore y los problemas de Alpine

El directivo también negó contactos formales con Sergio “Checo” Pérez o Valtteri Bottas, aunque admitió que habló con varios pilotos.

“Sabemos que el rendimiento de este año es muy malo”, aseguró el máximo titular de Alpine.

Flavio Briatore máximo responsable de Alpine , reconoció que el rendimiento de la escudería en la temporada 2025 de Fórmula 1 fue “ terrible ” y admitió que el equipo cometió un “grave error” al centrar sus recursos en el desarrollo del monoplaza de 2026 y descuidar el actual A525 , que hoy lo ubica último en el Campeonato de Constructores. Además, se refirió al futuro de Franco Colapinto , tras lo que fueron sus duros comentarios del viernes .

El dirigente italiano habló con Canal+ tras la clasificación del GP de Países Bajos , donde Franco Colapinto finalizó 16° y Pierre Gasly 14°. “Sabemos que el rendimiento de este año es muy malo. Pensábamos que todos estaban enfocados en 2026, pero no: los demás siguieron desarrollando 2025 y nosotros no”, reconoció.

Sobre el futuro de Colapinto , Briatore aclaró que “ todo está abierto para 2026 ” y que la decisión se tomará en las próximas 10 carreras. El directivo también negó contactos formales con Sergio “Checo” Pérez o Valtteri Bottas , aunque admitió que habló con varios pilotos.

En paralelo, se refirió a la continuidad de Gasly : “Estamos negociando para prolongar el contrato. Ha tenido una gran temporada con el coche que tiene”. El francés suma 20 puntos en 2025, pero se mostró reiteradamente crítico con el A525.

Briatore subrayó que el gran desafío es la nueva normativa de 2026: “El auto es muy difícil de diseñar, de mantener en el margen de peso y de ajustar al motor. Todo es complejo”. Desde este lunes, Steve Nielsen asumirá como nuevo jefe de equipo en Enstone.

El mal momento volvió a reflejarse en Zandvoort: Colapinto quedó afuera de la Q1 por apenas 0.067 segundos, mientras que Gasly solo avanzó a Q2. La carrera se disputará este domingo a las 10 (hora argentina).

Flavio Briatore lanzó un duro comentario sobre Franco Colapinto: "Quizás no era el momento para estar en la Fórmula 1"

El directivo comparó al pilarense con otro piloto de la categoría y teorizó sobre las razones que le impidieron lograr mejores resultados. "Quizás no era el momento para estar en la F1", lanzó.

“Colapinto tiene el mismo problema que Kimi (Antonelli) en Mercedes: está bajo demasiada presión. Tenemos que tenerlo en cuenta. Son seres humanos, son prácticamente niños”, consideró Briatore.

"A veces es nuestro error subestimar la parte humana del piloto. Siempre estamos mirando el cronómetro. Quizás me perdí algo ahí en la gestión del piloto. Quizás no era el momento adecuado para tener a Franco en la Fórmula 1, quizás necesitaba un año más para formar parte de la Fórmula 1", evaluó en declaraciones reproducidas por Motorsport.

Cabe recordar que Colapinto luchó contra un auto sin confiabilidad y no pudo quedar en zona de puntuación en ninguna de las siete carreras disputadas. Sus mejores posiciones fueron dos 13° puesto en los GP de Mónaco y Canadá.

Al respecto, Briatore aseguró: "Creo que para un piloto es muy difícil lidiar con este coche. No estoy contento si miramos los resultados, eso es lo importante. Él lo intenta muy duro. Nosotros lo intentamos muy duro con el equipo de ingeniería para complacerlo en todo, pero realmente no es lo que espero de Colapinto".