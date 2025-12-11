Como en 2001: Racing abrirá las puertas del Cilindro para la final del Torneo Clausura 2025 + Seguir en









La gran final del Torneo Clausura 2025 que jugarán Racing y Estudiantes se transmitirá en vivo para los hinchas de la "Academia" en el Cilindro.

De cara a la definición que se llevará a cabo el sábado 13 de diciembre, a las 21:00, en el Estadio Único Madre de Ciudades, el club decidió abrir sus puertas para todos aquellos que quieran reunirse a seguir el encuentro.

La logística para presenciar la final en Santiago del Estero es muy complicada. Además de la distancia y el calor agobiante que se pronostica para el fin de semana, la capacidad hotelera está colapsada y no hay más vuelos disponibles para llegar hasta allí. Al margen del gran evento futbolístico, hay otros eventos que colapsaron la provincia y coinciden en el calendario, entre ellos, el desarrollo de la Pro League de Hockey que organiza la FIH.

De todas formas, Racing agotó sus 15 mil localidades en tan solo 35 minutos y, ante las dificultades, algunos hinchas optaron por hospedarse en Tucumán, en Córdoba y en localidades vecinas. Pero aun así, son miles de fanáticos los que no tendrían lugar para ver el partido en manada.

Racing abrirá las puertas del Estadio Presidente Perón para proyectar el partido, tal como lo hizo el 23 de noviembre cuando la "Academia" ganó la Copa Sudamericana en Asunción.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo Racing y Estudiantes se enfrentan el sábado 13 de diciembre con la transmisión en vivo de ESPN Premium y TNT Sports para Argentina, y el Plan Premium Disney+ para el resto de Latinoamérica. El partido arranca a las 21:00.