Antes de jugar la final, un jugador de Racing arregló su futuro con el Inter Miami de Lionel Messi

A horas de la gran final del Torneo Clausura, se dio a conocer qué jugador de Racing se irá libre a fin de año y firmará contrato con el equipo estadounidense de Lionel Messi.

A horas de la final del Torneo Clausura frente a Estudiantes, Racing sufrió la baja de cara a 2026 de uno de sus jugadores titulares.

Facundo Mura, importante baluarte de la defensa del Racing Club de Avellaneda, llegará libre al Inter Miami, convirtiéndose en su primera incorporación de cara a la campaña 2026.

Inter Miami tendría ya cerrado su primer refuerzo y otra vez apuntó al fútbol argentino que le ha dado muy buenos frutos. Según el periodista César Luis Merlo, Facundo Mura, que finalizará su vínculo con Racing el próximo 31 de diciembre, ya acordó de palabra su incorporación al equipo que conduce Javier Mascherano.

image “Ya está todo arreglado. Se va libre de Racing y va a firmar un contrato por tres años. Hace algunos días Costas hizo el último intento por retenerlo, pero el jugador planteó que se quiere ir. Si bien falta algún que otro detalle, puedo confirmar que va a ser el lateral derecho de Inter Miami“, expresó en Picado TV el periodista especialista en mercado de pases.

La inminente llegada de Facundo Mura al campeón de la MLS 2025 está relacionada también a la confirmación de la salida de Marcelo Weigandt, liberando un lugar en el lateral derecho.