El entrenador de la "Academia" deberá definir el once titular que saldrá a jugar contra Estudiantes, este sábado, por la final del Torneo Clausura.

Las dudas de Gustavo Costas en la formación de Racing para la final del Torneo Clausura

Después del triunfazo por 1-0 sobre Boca en la Bombonera, Gustavo Costas vive horas de decisiones en Racing.

El sábado 13 de diciembre , desde las 21.00 en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero , la "Academia" jugará la final del Torneo Clausura 2025 ante Estudiantes. Pero la semana arrancó con una certeza y dos interrogantes que Gustavo Costas deberá resolver.

La buena noticia para Racing es el retorno de Santiago Sosa , hoy en la mira de clubes brasileños, y Gastón Martirena , expulsados en el triunfo por penales ante Tigre y ya con la fecha de suspensión cumplida.

El capitán es una fija: volverá al mediocampo y será el eje de un equipo que encontró personalidad en los momentos más difíciles del torneo.

Mientras que el lateral uruguayo recupera su lugar en la lista, aunque su presencia entre los titulares no está asegurada. Y ahí aparece la primera gran duda de Costas para la final.

Facundo Mura jugó bien ante Boca pero no renovará su contrato y quedará libre a fin de año. Sin embargo, su actuación sólida y su fiabilidad defensiva lo reposicionaron en la consideración del entrenador.

La otra duda pasa por Santiago Solari. El extremo sufrió un leve desgarro en el alargue de los cuartos ante Tigre y llegó al límite al cruce con Boca. Jugó 82 minutos con un vendaje y tuvo que pedir el cambio en la segunda mitad.

Todo indica que hará lo imposible para estar en la final, y en el cuerpo técnico nadie imagina un equipo sin él. Sin embargo, la semana será clave para medir cargas y determinar si podrá sostener el partido completo en un duelo decisivo que se perfila intenso y físico.