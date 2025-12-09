Causa Sur Finanzas: megaoperativo con allanamientos en AFA, Racing, Independiente y otros 15 clubes

Por una orden judicial, varias instituciones son allanadas. También figuran Banfield y San Lorenzo entre los más destacados.

La Justicia desplegó este martes 35 operativos simultáneos en la sede central de la AFA , en el predio de Ezeiza y en diversos clubes del fútbol argentino , en el marco de la causa que investiga las relaciones de la financiera Sur Finanzas con el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia .

Los procedimientos fueron ordenados por el juez Luis Armella , quien dispuso avanzar sobre documentación contable y administrativa para determinar cómo funcionaron las operatorias de la firma señalada. Las diligencias se ejecutaron al mismo tiempo en 17 clubes de distintas categorías del fútbol profesional, todos mencionados dentro del expediente.

Entre los clubes allanados se destacan Racing, Independiente, San Lorenzo, Banfield, Barracas Central y Morón , entre otros.

En definitiva, los procedimientos alcanzaron a todas las instituciones que firmaron acuerdos comerciales con la financiera investigada. Platense, Excursionistas, Deportivo Armenio, Los Andes y Acasusso son otros de los que se destacan.

Algunos clubes lucían a Sur Finanzas como sponsor principal en sus camisetas, mientras que otros, según sospecha la Justicia, habrían obtenido préstamos de la misma.

Ariel Vallejo y Chiqui Tapia

La investigación en la causa Sur Finanzas

La fiscal Cecilia Incardona solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los 17 clubes con el objetivo de determinar si existió una posible maniobra de lavado de dinero.

Se trata del mayor despliegue desde que la causa comenzó, en la cual Ariel Vallejos, dueño de la financiera, figura como principal investigado. La semana pasada, Vallejos finalmente entregó su celular en la fiscalía, luego de negarse días antes.

Según la línea investigativa, Sur Finanzas habría otorgado créditos a distintas instituciones y luego habría cobrado esas deudas mediante derechos de televisación o contratos de marketing, un circuito que ahora se intenta reconstruir a partir de los allanamientos.

Allanamientos en las oficinas de Sur Finanzas

Efectivos de la Policía Federal ya habían realizado un allanamiento en la sede de Sur Finanzas. Cabe destacar que la compañía no es investigada por el caso de la agencia, sino que se busca clarificar lo sucedido con una parte de los fondos recibidos por Alan Pocoví y Miguel Ángel Calvete.

En detalle, el dictamen que emitió fiscal Franco Picardi fue acompañado por un comprobante de una transferencia de "Neblockchain", la empresa que fue renombrada como Sur Finanzas PSP. En este escenario, el operativo tuvo por objetivo secuestrar información sobre el dinero que administraban algunos de los imputados en la causa que golpeó al Gobierno.

Los efectivos se apersonaron en la sede de Adrogué de Sur Finanzas - en Seguí al 700 - luego de que fuera emitida una orden judicial del juzgado federal 11, a cargo de Sebastián Casanello.