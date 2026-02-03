Se espera que los estadounidenses apuesten u$s1.760.000.000 en el Super Bowl LX

La American Gaming Association (AGA) publicó sus estimaciones para el mayor evento deportivo del año en Estados Unidos, proyectando que los estadounidenses apostarán legalmente una cifra récord.

La fiebre del Super Bowl 2026 no solo se vive en el campo de juego entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, que se enfrentarán este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, en Califonia, sino también en las apuestas deportivas legales en los Estados Unidos, donde se espera que este Big Game marque un hito histórico.

La American Gaming Association (AGA) estima que los estadounidenses apostarán legalmente una cifra récord de u$s 1.760.000.000 en el Super Bowl LX, lo que representaría casi un 27 % más que el año pasado y un nuevo récord para el deporte.

Estas cifras que solo contemplan apuestas legales en 39 estados más el Distrito de Columbia, superan proyecciones anteriores de aproximadamente $1.7 mil millones emitidas por la Sports Betting Alliance y Legal Sports Report.

Este dato, según AGA refleja la fortaleza continua y el crecimiento del mercado de apuestas deportivas regulado, tanto a nivel estatal como tribal, consolidándose como una opción de entretenimiento preferente para los aficionados.

Bill Miller , presidente y director ejecutivo de AGA, dijo: “Ningún evento une a los aficionados como el Super Bowl, y esta cifra récord demuestra cuánto disfrutan los estadounidenses de las apuestas deportivas como parte de la experiencia. Al elegir casas de apuestas legales y reguladas, los aficionados se divierten a la vez que apoyan un mercado seguro y responsable”.

NFL.COM SUPER BOWL LX La American Gaming Association (AGA) estima que los estadounidenses apostarán legalmente una cifra récord de u$s 1.760.000.000 en el Super Bowl LX que se disputará este domingo 8 de febrero. @NFL.com

Preocupación por los mercados de predicción no regulados

El informe de la AGA también arroja una advertencia sobre una tendencia preocupante: los mercados de predicción (prediction markets) o contratos de eventos deportivos están confundiendo a los consumidores. Según un nuevo estudio de la asociación, estos mercados promueven las apuestas como una "inversión" en lugar de entretenimiento, careciendo a menudo de las herramientas de juego responsable que son obligatorias en el sector regulado.

Los datos revelan una confusión significativa sobre la supervisión regulatoria:

El 78% de los usuarios de estos contratos cree erróneamente que los reguladores estatales podrían ayudarles a resolver disputas, a pesar de que estas plataformas operan fuera de los marcos regulatorios de apuestas deportivas estatales.

Los apostadores en estos mercados tienen tres veces más probabilidades de describir su actividad como "inversión" (28%) en comparación con los usuarios de casas de apuestas tradicionales (9%).

Solo el 28% de estos usuarios considera que las herramientas de juego responsable son fáciles de encontrar en sus plataformas, frente al 58% de los usuarios de casas de apuestas deportivas.

“Esta investigación refuerza la importancia de las casas de apuestas deportivas reguladas por los estados y las tribus, ya que ofrecen una supervisión sólida y protecciones al consumidor que los mercados de predicción simplemente no ofrecen”, concluyó Miller.

El crecimiento del sector se aceleró a partir de 2018, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos habilitó a los estados a regular las apuestas deportivas. Desde entonces, 38 estados y el Distrito de Columbia han legalizado esta actividad bajo distintos modelos. En este contexto, el Super Bowl se consolida no solo como el evento deportivo más relevante del país, sino también como un activo central para la industria del juego legal en Estados Unidos.