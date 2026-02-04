Super bowl 2026, la guerra publicitaria más cara y visible del planeta: las 28 marcas que apuestan a la noche récord

El Super Bowl reunirá a estrellas del deporte y del cine en una tanda publicitaria récord, con anuncios millonarios y celebridades de primer nivel.

El Super Bowl LX reunirá este domingo 8 de febrero a millones de espectadores de todo el mundo y convertirá sus tandas publicitarias en uno de los eventos más codiciados del año, con 28 comerciales protagonizados por figuras del deporte, la música y Hollywood, encabezadas por Serena Williams y Peyton Manning , en una noche donde cada segundo vale millones.

El duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks se disputará desde las 20:30 (hora argentina) en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California , y contará además con el show de medio tiempo de Bad Bunny , uno de los momentos más esperados de la jornada. Como ocurre cada año, el partido no solo definirá al campeón de la NFL, sino también qué marca logra mayor impacto en la audiencia global.

Tras la presencia de Lionel Messi en 2024 y de David Beckham junto a James Harden en 2025, la edición 2026 vuelve a apostar fuerte por figuras del deporte. El exmariscal de campo Peyton Manning participa por segundo año consecutivo, mientras que Serena Williams debuta como una de las grandes protagonistas de la noche.

Manning encabeza un anuncio de una marca de cerveza junto a Post Malone y el humorista Shane Gillis. En el spot, los tres trasladan un barril a una boda que termina rodando cuesta abajo, desatando una persecución colectiva al ritmo de “I Will Always Love You”, de Whitney Houston. “Siempre es un gran momento cuando Post, Shane y yo nos reunimos”, declaró el exjugador de los Colts y los Broncos.

Por su parte, Serena Williams protagoniza una publicidad de la empresa Ro , centrada en los beneficios de los medicamentos GLP-1. El video destaca que la ex número uno del tenis logró una “pérdida de 15 kilos en un año, la reducción del estrés articular y la estabilización del azúcar en sangre”.

A la lista se suman Matthew McConaughey, Ben Stiller, Kendall Jenner, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Sofía Vergara, Sabrina Carpenter y Emma Stone, entre otras celebridades.

Las marcas que dirán presente en el Super Bowl 2026

Entre los comerciales confirmados figuran:

Hellmann’s

Hellmann’s dirá presente en el Super Bowl 2026 con “Sweet Sandwich Time”, un spot protagonizado por Andy Samberg y Elle Fanning. Samberg encarna a “Meal Diamond”, una parodia de Neil Diamond, y lidera un musical en una clásica delicatessen de Los Ángeles cantando una versión adaptada de “Sweet Caroline” dedicada a los sándwiches con mayonesa. Elle Fanning se suma como clienta entusiasta. A diferencia de campañas anteriores centradas en la sostenibilidad, la marca apuesta este año por el humor absurdo y la nostalgia musical.

Pringles

Pringles se suma al Super Bowl 2026 con “Pringleleo”, un spot de 30 segundos protagonizado por Sabrina Carpenter. En el aviso, la cantante (harta de citas fallidas) “crea” a su hombre ideal con papas Pringles, que cobra vida como Pringleleo. El romance termina de forma caótica cuando los paparazzis lo destruyen y ella se come los restos, retomando el clásico eslogan “Once You Pop, The Pop Don’t Stop”.

Uber Eats

Uber Eats apostará en el Super Bowl 2026 por “Hungry for the Truth”, una campaña que reúne a figuras de Dazed and Confused como Matthew McConaughey, Bradley Cooper y Parker Posey. El spot continúa la teoría conspirativa del año pasado, con McConaughey intentando convencer a Cooper de que el fútbol fue creado para vender comida, rebautizado como “Foodball”. La gran novedad es la experiencia interactiva: los usuarios pueden armar su propio comercial en la app con más de mil combinaciones y cameos de celebridades y estrellas de la NFL.

Squarespace

Squarespace dirá presente en el Super Bowl 2026 con “Unavailable”, una pieza cinematográfica en blanco y negro protagonizada por Emma Stone y dirigida por Yorgos Lanthimos. El anuncio muestra a la actriz al borde de la locura al descubrir que su dominio web ya está ocupado y combina humor oscuro con estética de film noir. La campaña se expande como un falso estreno de cine, con videos y mensajes satíricos, y marca la 12.ª participación consecutiva de la marca en el gran evento.

Fanatics Sportsbook

Fanatics Sportsbook debutará en el Super Bowl 2026 con “Bet on Kendall”, un spot que se apoya en el humor y la cultura pop para jugar con la famosa “Maldición Kardashian”. Protagonizado por Kendall Jenner, el comercial la muestra apostando irónicamente contra sus exnovios de la NBA durante sus malas rachas, en una puesta en escena lujosa y sarcástica. La campaña se completa con una activación interactiva en la app, donde los usuarios pueden seguir su pronóstico para el partido y acceder a beneficios especiales de apuestas, integrando el meme en una estrategia de marketing creativa.

Instacart

Instacart apostará al humor absurdo en el Super Bowl 2026 con “Bananas”, un comercial protagonizado por Ben Stiller y el cantante Benson Boone. Ambos interpretan a dos hermanos setentosos que protagonizan un duelo musical disco mientras discuten cómo elegir bananas según su madurez en la app. Dirigido por Spike Jonze, el spot presenta la nueva función “Preference Picker” y culmina con un gag físico cuando Stiller intenta imitar un salto de Boone y fracasa.

Además de estos anuncios protagonistas, el Super Bowl 2026 completará su grilla publicitaria con la presencia de Dunkin’, Skittles, State Farm, Bosch, Michelob Ultra, Oikos, Skechers, NERDS, Budweiser, Pepsi, Chazmo, Hims, Kinder Bueno, Bud Light, Grubhub, Lay’s, Ritz, Kellogg’s Raisin Bran, Xfinity y Dove, marcas que también buscarán destacarse en la noche más vista y costosa de la televisión, donde creatividad, celebridades y millones de dólares vuelven a jugarse en apenas unos segundos.

El exorbitante costo de una publicidad en el Super Bowl LX

Una vez más, el Super Bowl no solo coronará a un campeón, sino también a la publicidad que logre quedarse con la memoria de millones de espectadores en la noche más cara y espectacular de la televisión mundial.

A pesar de los exorbitantes costos, la publicidad del Super Bowl sigue generando retornos mensurables que justifican la inversión. A tal punto que a pesar de los altos valores que fueron creciendo edición tras edición, a partir de enero de 2026, más de 30 marcas confirmaron oficialmente sus planes publicitarios para el Super Bowl 60.

Para poner esto en perspectiva, así han evolucionado los costos de publicidad del Super Bowl por un espacio de tan sólo 30 segundos:

2020 : u$s 5,6 millones

2021 : u$s 5,5 millones

2022 : u$s 6,5 millones

2023 : u$s 7 millones

2024 : u$s 7 millones

2025 : u$s 7-7,5 millones

2026 : u$s 8 millones

Esto se traduce en aproximadamente $266,666 por segundo de tiempo de emisión, un costo que haría que incluso las marcas más consolidadas se detuvieran. Sin embargo, todos los espacios se agotaron en septiembre de 2025, meses antes del partido.

El Super Bowl LX es mucho más que un gran partido: representa un momento crucial en la evolución de la publicidad, el consumo de medios y la narrativa cultural. Con costos récord, un potencial de audiencia histórico, enfoques creativos innovadores y la continua transformación del streaming, la transmisión del 8 de febrero de 2026 será objeto de estudio por parte de los profesionales del marketing durante años.