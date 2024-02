Super Bowl: Floyd Mayweather pagó más de u$s1 millón por una suit para 34 personas para ver la final

El exboxeador Floyd Mayweather no tiene problemas en ostentar su fortuna y publió en su cuenta de Instragram la suma que gastó para contratar una suit para 35 personas invitadas al Super Bowl de esta noche.

“No beso culos y nunca tengo que rogar por nada, especialmente para no conseguir una suite de la Super Bowl. No me importa aceptar invitaciones a veces, pero una cosa es segura… La persona que está pagando hace todo el dicho. ¡Por lo tanto consigo mis propios asientos y suites para poder hacer lo que quiero e invitar a quien quiero! ¡Estoy bendecido por llevar a 34 personas a experimentar la 1a Super Bowl en Las Vegas!”, fue el mensaje que compartió Floyd en su cuenta de Instagram, junto a la cifra total de u$s1.131.000, correspondientes a los pagos de 850 mil y 281 mil.