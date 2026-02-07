Vivir en una casa contenedor: cómo se construyen y qué ver antes de elegir esta solución habitacional

Con plazos cortos, costos cerrados y montaje ágil, estas viviendas modulares ganan terreno en ciudades, suburbano y ejes turísticos del país. Cómo se terminan.

Una vivienda contenedor a pasos de la piscina, se pueden destinar para uso propio o en lugares turísticos, son multi función

En un contexto de costos todavía elevados para la construcción tradicional y mayor previsibilidad macroeconómica, las casas construidas a partir de contenedores marítimos consolidan su lugar como alternativa habitacional y de inversión en distintas regiones de la Argentina. El sistema modular avanza en zonas urbanas, suburbanas y turísticas, impulsado por compradores que priorizan tiempos de obra acotados, control del gasto y menor intervención en el lote.

A diferencia de la obra húmeda, estas viviendas parten de una estructura industrial diseñada para soportar cargas y condiciones climáticas extremas . Sobre esa base, las empresas desarrollan unidades habitables con terminaciones completas, instalaciones listas para usar y prestaciones equivalentes a una casa tradicional.

Los valores varían según superficie, nivel de terminación y equipamiento. En el segmento de entrada, aparecen módulos base desde u$s13.000 para unidades pequeñas, mientras que las viviendas de mayor tamaño y uso permanente superan ampliamente ese piso.

Sergio Rodríguez , de Bamboo Containers, sostuvo que el precio es variable según dimensiones y terminaciones, se puede ir desde el módulo de 15 m2 en la línea Base a u$s13.000, hasta el módulo de 30 m2 con terminaciones full a u$s30.000".

Siempre es bueno aclarar que es un sistema modular, son viviendas evolutivas , por tanto, se pueden agregar y ampliar módulos, "lo que da libertad de diseño, y los costos a mayor cantidad de m2 se reducen. Hemos entregado viviendas de 150 m2", dijo Rodríguez.

Desde Dice Containers, su CEO José A. Vives detalló que la empresa trabaja con modelos estándar, con precios que oscilan entre u$s650 y u$s800 por m2, sin traslado, con la unidad terminada y terminaciones premium. El costo final depende del diseño, la cantidad de ambientes y, sobre todo, de los sanitarios y las aberturas, dos rubros que suelen pesar más que la propia estructura del contenedor.

La oferta incluye desde unidades de un ambiente y un baño, montadas sobre contenedores de 20 pies, hasta viviendas de 90 m2, con cinco ambientes y dos baños, mediante la combinación de varios módulos. En estos casos, los valores de contado parten desde u$s18.369 + IVA y superan los u$s65.000 + IVA, con esquemas de financiación en cuotas.

Casas Contenedores Propiedades Los contenedores pueden ensamblarse y generar varios niveles para uso habitacional u otro destino Dice Containers

Alejandro Vázquez, gerente de Importainers, ubicó el costo promedio del sistema entre u$s800 y u$s850 por m2, con entrega llave en mano y estándares de calidad premium. En superficies mayores, el valor por m2 tiende a reducirse, una lógica propia del sistema modular. Bajo ese esquema, ya se desarrollaron viviendas de hasta 150 m2 a partir de la combinación de varios contenedores.

El efecto fememino

Fuentes del sector de la construcción reconocieron que muchos potenciales usuarios eligen este tipo de soluciones habitacionales para evitar obras extensas, polvo, cemento y retrasos frecuentes.

En ese proceso, la mujer cumple un rol central en la toma de decisiones, con foco en la practicidad, los tiempos de ejecución, el orden de la obra y la posibilidad de contar con un presupuesto cerrado desde el inicio.

Diseño, normativa y habilitación

Uno de los puntos clave al evaluar este tipo de viviendas es la aptitud municipal. Cada distrito cuenta con su propio código de edificación y no todos contemplan de la misma manera a las construcciones modulares.

En el caso de Dice Containers, los modelos estándar se diseñaron bajo el Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires (CUR), uno de los más estrictos del país en términos de dimensiones mínimas y condiciones de habitabilidad. Eso facilita la habilitación en la mayoría de los municipios, siempre que no existan restricciones estéticas específicas, habituales en algunos barrios cerrados.

Dice Se pueden trasladar en barco e instalarse. Ideales para ser transportadas a terrenos en islas o el Delta

El proceso se apoya en planos de arquitectura definidos, que luego se adaptan al terreno con la intervención de un arquitecto local para tramitar la aprobación correspondiente.

Rodríguez remarcó que en los últimos años muchos municipios comenzaron a actualizar sus normativas para permitir este tipo de construcciones, aunque el trámite previo sigue siendo indispensable y conviene evaluarlo antes de avanzar con la compra.

Fundaciones, suelo e instalaciones

Otra diferencia relevante frente a la obra tradicional aparece en la relación con el suelo. Al tratarse de estructuras livianas en comparación con una vivienda de mampostería, las casas contenedor no requieren fundaciones profundas ni grandes estudios de suelo en la mayoría de los casos.

Casas Contenedores Propiedades Para todo tipo de suelos, es clave los pilotes y si el terreno presenta dificultades hay que anexar escaleras de acero y madera ultra resistente Importainer

La solución más utilizada es el sistema de pilotes, que eleva la unidad del terreno y evita movimientos de suelo innecesarios. Ese esquema también facilita el acceso a las instalaciones, una ventaja concreta al momento del mantenimiento.

Las viviendas se entregan completamente funcionales, con instalaciones de agua, electricidad y desagües, tableros eléctricos con térmicas y disyuntores, pisos, sanitarios, aberturas, iluminación LED y equipos de aire acondicionado frío-calor.

Aislación y confort térmico

La aislación térmica y acústica representa uno de los puntos más sensibles del sistema y uno de los ítems que mayor impacto tiene en el presupuesto final. Cuando ese componente se reduce para abaratar costos, el confort se resiente, sobre todo en climas extremos.

Vives detalló que sus unidades combinan espuma de poliuretano proyectada en techos, con un espesor de dos pulgadas, y lana de vidrio con aluminio en paredes, un esquema orientado a mitigar el impacto del frío y el calor sobre la estructura metálica.

Casas Contenedores Propiedades Con cocina y baño, son soluciones habitacionales ideales para quienes no pueden o no desean perder tiempo en obras que demandan más de 8 meses Amby House

Desde Importainers y Bamboo coincidieron en que la aislación define gran parte de la experiencia de uso permanente y marca la diferencia entre un módulo ocasional y una vivienda habitable durante todo el año.

Equipamiento y uso permanente

Las viviendas contenedor actuales se diseñan para uso habitacional permanente. Incluyen cocinas equipadas, baños completos, aberturas de aluminio de alta prestación y pisos de alta resistencia, como SPC o vinílicos rígidos. La climatización aparece como uno de los componentes de mayor peso dentro del presupuesto, con equipos individuales por dormitorio y opciones adicionales para áreas sociales.

Casas Contenedores Propiedades En revestimientos interiores suelen culminarse con vinílicos

El diseño modular permite combinar contenedores para lograr distribuciones más amplias y funcionales, una estrategia habitual en viviendas familiares y proyectos de renta.

Ventajas frente a la construcción tradicional

Vives, sostuvo que el principal diferencial del sistema pasa por el tiempo de ejecución. La fabricación en planta y el posterior montaje en el lote permiten reducir los plazos de obra hasta un 70% frente a la construcción tradicional, con la ventaja adicional de trabajar con un presupuesto cerrado desde el inicio, sin desvíos por inflación de materiales ni imprevistos de obra.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 12.26.15 PM (5) En el montaje de la unidad suele trabajar más de 8 personas

En la misma línea, Vázquez, destacó que el sistema modular ordena el proceso constructivo y minimiza los inconvenientes habituales de la obra húmeda. La menor generación de residuos, la reducción del impacto en el entorno y la posibilidad de trasladar la vivienda a otro terreno en el futuro aparecen como atributos especialmente valorados por inversores y desarrolladores.

Desde el punto de vista económico, Vázquez señaló que, según el modelo y el nivel de terminación, los valores pueden ubicarse hasta un 30% por debajo de una vivienda tradicional equivalente, con la ventaja de contar con plazos definidos y costos previsibles.

Desventajas y límites

El formato también presenta restricciones. Vives advirtió que la principal limitación surge de las medidas estructurales del contenedor estándar, que condicionan el diseño cuando no se combinan varios módulos. Aunque existen desarrollos con mayor ancho, la flexibilidad sigue siendo menor que en la obra húmeda tradicional.

Otro punto a considerar es la dependencia normativa. Tanto Vives como Vázquez coincidieron en que no todos los municipios permiten este tipo de viviendas sin trámites específicos, lo que obliga a verificar previamente el código urbano vigente. Además, las ampliaciones futuras requieren planificación desde el inicio para mantener coherencia estructural y funcional.

Mantenimiento, vida útil y alternativa

Sobre el mantenimiento, Vives explicó que los contenedores se diseñaron para soportar condiciones climáticas extremas. En una vivienda bien ejecutada, las tareas se reducen casi exclusivamente a la pintura exterior cada algunos años, más por una cuestión estética que técnica.

WhatsApp Image 2026-01-27 at 4.31.40 PM Luminosas y fáciles de mantener

La elevación sobre pilotes facilita eventuales reparaciones, ya que permite acceder a las instalaciones sin romper pisos ni estructuras.

Rodríguez concluyó que el sistema "no busca reemplazar a la construcción tradicional, sino ofrecer una alternativa con mayor previsibilidad de tiempos y costos. La vivienda contenedor ocupa un lugar propio dentro del mercado inmobiliario como opción para quienes priorizan rapidez, control del presupuesto y flexibilidad".