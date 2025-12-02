Torneo Clausura 2025: los días y horarios de las semifinales + Seguir en









La Liga de Fútbol Profesional anunció esta tarde cuándo y dónde se disputarán las semifinales del actual Torneo Clausura.

Los días y horarios de las semifinales del Torneo Clausura 2025

El Torneo Clausura 2025, el certamen de la Liga Profesional del que surgirá el nuevo campeón del año en el fútbol argentino, avanza a paso firme y ya se confirmaron los días y horarios para las semifinales.

Al respecto, Boca recibirá a Racing en la Bombonera y luego Gimnasia recibirá a Estudiantes en "El Bosque".

Torneo Clausura: así quedaron los cruces de semifinales Boca Juniors (1A) vs. Racing Club (3A): Domingo 7 de diciembre - 19 horas , Estadio Alberto J. Armando - La Bombonera.

, Estadio Alberto J. Armando - La Bombonera. Gimnasia (7B) vs. Estudiantes (8A): Lunes 8 de diciembre- 17 horas, Estadio Juan Carmelo Zerillo - El Bosque. El comunicado de la Liga Profesional que explica los horarios Junto a la oficialización del cronograma, La Liga Profesional difundió la explicación de los días y horarios elegidos para las semifinales. "Cabe destacar que en enero de este año la LPF determinó que la final del Torneo Clausura se jugaría el sábado 13 de diciembre, en horario nocturno. De hecho, antes de iniciarse los Octavos de Final de la actual competencia se recordó que las dos semifinales se disputarían el domingo 7 de diciembre y se volvió a remarcar que la final se realizará el 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero a las 21.00 horas", inicia el escrito.

Y sigue: "Sin embargo, a raíz del pedido de los Organismos de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires una de las semifinales programadas inicialmente para este domingo próximo debe cambiarse de día por las medidas precautorias implementadas, con el objetivo de evitar probables incidentes. Esto es debido a los eventos que se llevarán a cabo en la ciudad de La Plata este fin de semana (dos conciertos multitudinarios y una carrera de TC). Por ese motivo, el encuentro entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata se jugará el próximo lunes 8 de diciembre a las 17.00 horas".