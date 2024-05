Toyota dejará de ser patrocinador de los Juegos Olímpicos tras París 2024

La empresa automotriz japonesa firmó un contrato en 2015 valorado en u$s 835 millones para activar en los Juegos de invierno de 2018 y 2022 y los de verano de 2020 y 2024.

TOYOTA JJOO.webp El Comité Olímpico Internacional (COI) pierde a uno de sus principales socios tras Parìs 2024: la empresa automotriz Toota. X.com

La marca de automoción no tiene pensado renovar la colaboración. “Toyota no estaba contenta con la forma en que el COI ha utilizado el dinero del patrocinio; no se utilizó de manera efectiva para apoyar a los atletas y promover el deporte", según ha informado Kyodo, una agencia de noticias japonesa.