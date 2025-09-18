Tras casi dos años y medio como líder, la Selección argentina dejó de ser líder del ranking FIFA

Tras una nueva actualización del ranking FIFA, la Selección Argentina cayó dos posiciones y perdió el liderazgo tras 28 meses.

La Selección argentina dejó de ser la líder del ranking FIFA luego de una racha de dominio que se extendió por casi dos años y medio.

Tras la derrota 1-0 ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas , la “Albiceleste” quedó en el tercer puesto con 1870,32 puntos , superada por España (1875,37) y Francia (1870,92) .

La caída frente a un equipo ubicado en el puesto 23 del ranking, combinado con el sistema de puntuación Elo, que pondera la dificultad de los rivales y la importancia de los partidos, determinó el cambio de liderazgo.

El sistema premia victorias contra rivales de mayor jerarquía y penaliza derrotas frente a equipos de menor posición. Por eso, a pesar de la goleada 3-0 ante Venezuela días antes, la caída ante Ecuador le costó a Argentina varios puntos y la empujó al tercer escalón.

La nueva ubicación de la “Scaloneta” pone fin a una hegemonía que comenzó tras la Copa América 202 1, la Finalissima 2022 y se consolidó con el Mundial de Qatar 2022 y el bicampeonato continental en Estados Unidos 2024 .

España lidera ahora la clasificación tras obtener resultados destacados en la última fecha FIFA, venciendo a Bulgaria y Turquía con un rendimiento sobresaliente, mientras que Francia quedó como escolta.

A pesar del descenso en el ranking, Argentina mantiene asegurado un lugar como cabeza de serie en el sorteo del Mundial 2026 por ser el vigente campeón, igual que los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá.

El desafío para Argentina estará en recuperar terreno en la próxima ventana internacional, con amistosos programados ante Venezuela y Puerto Rico en octubre, y otros encuentros en noviembre.

Históricamente, el ranking FIFA mostró que llegar como líder no garantiza el título mundial. Desde su creación en 1992, ninguna selección que encabezó la clasificación al inicio de un Mundial terminó consagrándose campeón, lo que marca una curiosa tendencia que Argentina ahora deja atrás.

Con esta nueva etapa, la “Albiceleste” deberá enfocarse en mantener su rendimiento y consolidarse entre las selecciones de elite mientras se aproxima el camino hacia la Copa del Mundo 2026.

