El Inter Miami ultima detalles para cerrar la renovación de Lionel Messi: ¿de cuánto sería?







Lionel Messi e Inter Miami están cerca de concretar un nuevo contrato para el capitán del club, con solo algunos detalles por concretar.

El Inter Miami ultima detalles para cerrar la renovación de Lionel Messi

Lionel Messi e Inter Miami se encuentran en la etapa final del proceso de negociación, y fuentes confirman que se espera que el acuerdo se concrete pronto para firmar la renovación del contrato.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La firma estiraría el vínculo del rosarino por dos años más, en el que podría ser el último vínculo futbolístico de su carrera profesional.

De esta manera, Messi llegará al Mundial 2026 como jugador del Inter Miami, por lo que el interrogante ahora pasará a estar en torno a si sigue siendo viable su retiro con la camiseta de Newell's.

Pese al sondeo de clubes de otras ligas, tanto Inter Miami como el capitán argentino siempre mantuvieron su interés en continuar su relación dentro y fuera del campo de juego.

Recordemos que Messi firmó inicialmente con el Inter Miami el 15 de julio de 2023, llegando al sur de Florida con un contrato de dos años y medio hasta finales de la temporada 2025.