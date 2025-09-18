Ante la fuerte baja del mercado local, Balanz Capital reportó una caída superior al 15% en su patrimonio neto







Así lo dio a conocer a través de una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como “Hecho Relevante”.

Al cierre del balance al 30 de junio, Balanz registró una pérdida superior al 15% de su patrimonio neto. Mariano Fuchila

En medio de la fuerte caída de acciones y bonos argentinos en la primera parte de 2025, la sociedad de bolsa Balanz, una de las más importantes de la city, reportó este jueves que al cierre del balance al 30 de junio registró una pérdida superior al 15% de su patrimonio neto.

Lo hizo a través de una comunicación a la Comisión Nacional de Valores (CNV) como “Hecho Relevante” que lleva la firma de Santiago Giambruni Bouche, Responsable de Relación con el Mercado.

Cuando una entidad con Responsabilidad Patrimonial Computable (RPC) registra una pérdida equivalente al 15% de su patrimonio neto, está obligada a informarlo a la CNV mediante un hecho relevante, tal fue el caso de Balanz, aunque no fue la única sociedad de bolsa en hacerlo. Napoli Inversiones también comunicó esta semana al ente regulador una pérdida, pero muy superior, del 53% de su patrimonio neto.

Según supo este medio, además del contexto bursátil adverso que impactó en su resultado, Balanz había efectuado inversiones en talento y tecnología, lo que le generó un aumento en los costos. En este marco, fuentes cercanas a la empresa indicaron que, más allá de la importante pérdida sufrida, la situación patrimonial "es sólida", y el consolidado del grupo "arroja resultados positivos".

Balanz es una empresa financiera que ofrece servicios de inversión, asesoramiento financiero y gestión de patrimonios. Está registrada como Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral (ALyC-ANI) ante la CNV. De esta forma opera legalmente en los mercados de capitales locales, actuando como intermediario entre inversores y los mercados bursátiles.