Tras denuncia de abuso sexual, Boca desplazó al DT del equipo femenino

Luego de que se diera a conocer este lunes una denuncia de abuso sexual contra Jorge Martínez, entrenador del equipo femenino de Boca, el club decidió desplazarlo de su cargo este martes. Si bien por el momento no lo comunicaron de manera oficial, allegados a la dirigencia informaron a Telam que ya no se encuentra realizando sus funciones habituales y no estuvo al frente del entrenamiento de esta mañana.