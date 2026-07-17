Tras el humo por incendios, ¿cómo estará el clima en Nueva York el domingo 19 de julio, sede de la final del Mundial 2026?

Las autoridades activaron alertas por la mala calidad del aire tras el avance de partículas desde Canadá, aunque un frente frío y lluvias mejorarían las condiciones.

Argentina se enfrentará con España por la final del Mundial 2026.

Argentina se enfrentará con España el próximo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium por la gran final del Mundial 2026 .

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A pocos días del partido, preocupa el humo que cubre a estas ciudades desde hace algunos días. El fenómeno fue provocado por los incendios forestales que afectan a Canadá y Estados Unidos y obligó a las autoridades a emitir alertas por la mala calidad del aire .

Aunque las imágenes de un cielo gris y cubierto despertaron inquietud, los pronósticos meteorológicos indican que las condiciones mejorarían antes del domingo gracias al ingreso de un frente frío y a las lluvias previstas para las próximas horas.

La preocupación comenzó a crecer esta semana luego de que enormes columnas de humo provenientes de los 130 incendios forestales que permanecen activos en la provincia canadiense de Ontario avanzaran hacia el sur impulsadas por los vientos y alcanzaran amplias zonas del noreste de Estados Unidos.

NUEVA YORK ESTÁ CUBIERTA DE HUMO POR LOS INCENDIOS FORESTALES EN CANADÁ, A 3 DÍAS PARA LA FINAL DEL MUNDIAL. Las autoridades recomiendan NO SALIR a menos que sea extremadamente necesario. pic.twitter.com/vT5fHbSAWw

Según los últimos reportes, al menos 60 de esos focos estaban fuera de control, lo que favoreció la generación de enormes cantidades de humo que fueron transportadas cientos de kilómetros hacia el país vecino.

Se registraron alertas por mala calidad del aire en Nueva York, Nueva Jersey, Michigan, Wisconsin, Illinois, Minnesota y Maine, mientras ciudades como Toronto, Detroit, Minneapolis y Chicago llegaron a ubicarse entre las más contaminadas del mundo por la concentración de partículas finas suspendidas en el aire según la empresa IQAir.

Además, estos fragmentos se combinaron con elevados niveles de ozono cerca de la superficie, empeorando las condiciones ambientales.

Las imágenes de la Gran Manzana mostraron un cielo opaco, con una marcada reducción de la visibilidad sobre Manhattan, Brooklyn y la Estatua de la Libertad. En algunos momentos, el humo fue tan denso que el paisaje quedó cubierto por una neblina grisácea.

Las autoridades recomendaron reducir la permanencia al aire libre, especialmente para niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardíacas.

La exposición prolongada al humo puede provocar irritación en los ojos, dolor de garganta, tos persistente, dificultad para respirar, dolor de pecho, fatiga, dolor de cabeza e incluso agravar enfermedades respiratorias como el asma o la EPOC.

Ante ese escenario, aconsejaron utilizar mascarillas N95 o KN95 para quienes debieran permanecer al aire libre durante períodos prolongados y distribuyeron protección gratuita en estaciones de bomberos, bibliotecas, comisarías y terminales de transporte.

A pesar de la magnitud del fenómeno, por el momento no existe ninguna indicación de que la final del Mundial pueda sufrir modificaciones.

El meteorólogo de AccuWeather, Alex DaSilva, explicó en diálogo con Reuters que "las zonas donde el humo es más denso pueden provocar problemas respiratorios. Por lo tanto, aquellas personas que sean un poco más sensibles o que padezcan problemas respiratorios quizá deban permanecer en el interior el mayor tiempo posible".

El especialista transmitió un mensaje alentador de cara al fin de semana: "El sábado va a llover mucho, así que eso debería disipar gran parte del humo (...) El domingo por la mañana, creo que veremos cómo un frente frío atraviesa la zona, y eso debería disipar cualquier resto de humo que quede".

Además, DaSilva sostuvo que "los espectadores deberían intentar limitar al máximo sus actividades al aire libre el día antes de la final, pero cualquier riesgo sería menor para cuando empiece el partido".

Smoke from Canadian wildfires shrouds the Manhattan skyline as drifting smoke combines with heat to create a thick haze over New York City ahead of the 2026 FIFA World Cup final.#GettyNewsVideo @spencerplatt1 https://t.co/SFMAE84dla pic.twitter.com/YSdEv3iKii — Getty Images News (@GettyImagesNews) July 16, 2026

Estados Unidos atraviesa una de las temporadas de incendios forestales más severas de los últimos años. De acuerdo con el Centro Nacional Interagencial de Incendios, actualmente hay cerca de cuatro decenas de grandes focos activos distribuidos en 15 estados, entre ellos Carolina del Norte, Colorado, Utah, Idaho, Oregón y California.

Las condiciones extremas de sequía, sumadas a una acumulación de nieve muy por debajo de los niveles habituales durante el invierno, favorecieron la propagación de las llamas y obligaron al despliegue de más de 16.800 bomberos y brigadistas.

El fuego consumió más de 9.100 kilómetros cuadrados, una superficie superior a la suma de los parques nacionales de Yellowstone y el Gran Cañón.

En Minnesota, incluso, las autoridades advirtieron que algunos incendios podrían permanecer activos durante gran parte del verano debido a las altas temperaturas y la falta de precipitaciones.

East River and Brooklyn skyline covered in haze #NYC pic.twitter.com/NqkODRy04x — ShanghaiEyeofficial (@ShanghaiEye) July 17, 2026

Cómo estará el clima en Nueva York este domingo 19 de julio

Se espera que más de 80.000 personas asistan ‌a la final del Mundial entre Argentina y España en el New York New Jersey Stadium. Otras 50.000 personas verán el partido desde el Central Park, en Manhattan.

Las previsiones meteorológicas son mucho más favorables para el día de la final que las condiciones registradas durante la semana.

De acuerdo con AccuWeather, el sábado estará marcado por abundante nubosidad, lluvias y tormentas aisladas. Esas precipitaciones ayudarán a eliminar gran parte de las partículas de humo que permanecen suspendidas sobre la región.

A su vez ingresará un frente frío acompañado por vientos del oeste y noroeste, que mejorarán la calidad del aire en ambas ciudades.

Para el domingo 19 de julio se espera una jornada principalmente soleada, con una temperatura máxima cercana a los 29 °C y una mínima de 19 °C. La probabilidad de lluvia será del 2%, por lo que no se esperan precipitaciones durante el desarrollo de la final.

Además del cielo mayormente despejado, el ambiente será menos húmedo que durante los días previos, con viento del oeste-noroeste de alrededor de 17 km/h.