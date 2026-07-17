Aumento de ANSES: ¿cuánto cobra la AUH en agosto de 2026 con el nuevo aumento?

Conocé cómo se organiza el abono de haberes de acuerdo a lo establecido por el organismo según el Índice de Precios al Consumidor.

Los beneficiarios podrán consultar la fecha y el lugar de cobro a través de los canales de la ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) actualizará la Asignación Universal por Hijo (AUH) durante agosto de 2026. El organismo aplicará una suba del 1,9% sobre el valor vigente de la prestación. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de junio alcanzó ese mismo porcentaje. El resultado definió el ajuste que recibirán los beneficiarios durante el próximo mes.

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El Decreto 274/2024 establece aumentos mensuales para las prestaciones sociales de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La fórmula toma el dato publicado dos meses antes del período de cobro. La acreditación se realizará de manera automática en las cuentas habituales de los titulares . Las familias no deberán iniciar una gestión para recibir el nuevo importe.

La actualización del 1,9% llevará el monto bruto de la AUH a $150.861,90 por cada hijo . El valor corresponde a la asignación completa antes de la retención mensual que aplica la ANSES. El sistema de movilidad modifica el importe de la prestación todos los meses. La inflación de junio determinó el pago correspondiente a agosto.

La Tarjeta Alimentar continuará como un complemento para las familias incluidas en los padrones oficiales. El beneficio no recibirá el incremento de la AUH y conservará los valores actuales.

Los montos de la Tarjeta Alimentar serán los siguientes:

familias con un hijo: $72.250

familias con dos hijos: $113.299

familias con tres o más hijos: $149.425

El Ministerio de Capital Humano asigna este beneficio de forma automática a las personas que cumplen las condiciones. Los titulares no necesitan completar una inscripción adicional. Las personas que cobran la AUH pueden acceder a la Tarjeta Alimentar por hijos de hasta 17 años inclusive. Los titulares de la AUH por discapacidad pueden recibirla sin límite de edad para el hijo.

Las personas embarazadas que perciben la Asignación por Embarazo para Protección Social también forman parte del esquema. Los datos registrados en la ANSES determinan la incorporación al padrón. El Complemento Leche del Plan de los Mil Días se sumará en los casos correspondientes. El programa alcanza a familias con niños de hasta 3 años y a personas gestantes que cumplen los requisitos fijados por el organismo.

Monto bruto vs. neto: ¿Cuánto te retiene ANSES este mes?

La ANSES depositará el 80% de la AUH durante agosto. El organismo reservará el 20% restante hasta la presentación de la Libreta AUH.

Los importes por cada hijo quedarán establecidos de esta manera:

monto bruto de la AUH: $150.861,90

pago mensual equivalente al 80%: $120.689,52

retención equivalente al 20%: $30.172,38

La Libreta AUH permite acreditar la asistencia escolar de los menores. El documento también certifica los controles sanitarios y el cumplimiento del calendario de vacunación. El titular debe presentar esa documentación para recuperar el dinero acumulado. La ANSES abona las retenciones del año en un solo pago después de verificar la información.

La diferencia entre el monto bruto y el depósito mensual no implica una reducción definitiva de la prestación. La suma de $30.172,38 queda pendiente hasta que el adulto responsable complete el trámite exigido. Cada hijo genera una liquidación individual. Una familia con más de un menor deberá calcular el pago según la cantidad de asignaciones reconocidas por la ANSES.

Magnific

Calendario de pagos AUH: fechas de cobro en agosto de 2026 según tu DNI

La ANSES distribuirá los pagos de la AUH durante agosto según la terminación del DNI del titular. El cronograma comenzará el 10 de agosto y finalizará el 21 del mismo mes.

Las fechas de acreditación serán las siguientes: