Tras irse de River, "Nacho" Fernández fue presentado en otro equipo de Argentina: "Espere mucho este momento"

El referente de River se fue tras finalizar su contrato y este lunes fue oficializado como nuevo jugador de otro equipo de la Liga Profesional.

El experimentado mediocampista Ignacio Fernández fue presentado en Gimnasia y Esgrima La Plata, tras finalizar su vínculo contractual con River y aseguró que esperó “mucho este momento”.

El futbolista oriundo del municipio bonaerense de Castelli firmó contrato con el "Lobo" por una temporada, con posibilidad de extenderlo por un año más.

Así, tras finalizar su vínculo contractual con River, el mediocampista volverá a vestir la camiseta de Gimnasia como lo hizo entre 2010 y 2015 y, al respecto, Fernández afirmó: “La verdad es que esperé mucho este momento, estoy muy contento de estar acá. Tenía definida la idea de volver y por suerte lo pudimos lograr. La realidad es que Gimnasia era mi única opción porque yo quería estar acá. Les agradezco a la CD y a mi representante que hicieron un gran trabajo para que yo pueda volver”.

“El objetivo es pelear arriba. Esa es la idea y el objetivo para el año próximo. Estoy cumpliendo mi palabra de volver, es un sueño. Me voy imaginando entrando al Bosque con la camiseta de Gimnasia, con mi hija. Ojalá se pueda dar pronto”, agregó el futbolista.

¡Bienvenido a casa! pic.twitter.com/LwY05S9YnP — Club de Gimnasia y Esgrima La Plata (@gimnasiaoficial) December 22, 2025 El mediocampista de 35 años culminó su segunda etapa en River en la que disputó 127 partidos y marcó 11 goles. En sus dos ciclos en el equipo de Núñez, Fernández acumuló un total de 315 jugados y 42 tantos.

Además, en estas dos etapas que van de 2016 a 2020 y de 2023 a 2025, el mediocampista conquistó 7 títulos locales y 3 internacionales, entre ellos la Copa Libertadores de América 2018. En Gimnasia La Plata, Fernández debutó en el Torneo Apertura 2010 en una derrota 4-2 con Argentinos Juniors. Tras un préstamo de una temporada a Temperley en la 2011/12, el futbolista explotó su potencial en el "Lobo" entre 2012 y 2015 donde disputó 116 partidos y marcó 17 goles.