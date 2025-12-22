Tras cerrar las incorporaciones de Vera y Moreno, la dirigencia de River avanzó en las últimas horas por jugadores de dos equipos grandes del país.

Los dos jugadores del fútbol argentino por los que negocia ahora River

River arrancó el mercado de pases a toda velocidad. Antes de Navidad, ya metió dos refuerzos importantes como Fausto Vera y Anibal Moreno , provenientes de Brasil, y ahora va por más.

La dirigencia del club de Núñez está detrás de los pasos de Jhohan Romaña , defensor de San Lorenzo , y Facundo Mura , quien se irá libre de Racing.

Por el defensor colombiano, River ofertó dos millones de dólares por el 50% del pase más la cesión de Sebastián Boselli . La negociación dependerá de la dirigencia de San Lorenzo , club que fue declarado acéfalo pero Moretti podría volver a tomar el control.

En tanto, el lateral de Racing hace días que tiene una oferta del Inter Miami , pero River se metió en el medio y lo hizo dudar.

Mientras tanto, el interés por Santiago Ascacíbar comienza a perder fuerza, ya que el jugador no muestra un interés concreto, como hicieron Vera y Moreno que ya firmaron sus nuevos contratos.

Además, el "Millonario" envió una oferta por Prestianni, quien manifestó su deseo de llegar al conjunto de Núñez, pero desde Portugal la rechazaron para considerarla insuficiente.

Por otro lado, otras de las opciones que quedó descartada es la llegada del "Diablito" Echeverri, que hizo fuerza para volver, pero Manchester City no quiso charlar con el "Millonario".

Dentro de las charlas que no prosperaron están los nombres de Luciano Gondou, Román Vega, Kevin Amaro y Emiliano Martínez. Todos ellos fueron descartados por las altas pretensiones de sus equipos.