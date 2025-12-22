La NBA se juega en Navidad: la maratón de cinco partidos y duelos de superestrellas + Seguir en









La liga confirmó los horarios del tradicional “Christmas Day”, una jornada especial que reúne a franquicias históricas y promete una maratón del mejor básquet.

La NBA se juega en Navidad: la maratón de cinco partidos y duelos de superestrellas

La National Basketball Association (NBA) dio a conocer de manera oficial los horarios de los encuentros correspondientes a su tradicional especial de Navidad, una de las jornadas más emblemáticas del calendario de la liga y un evento que reúne a las principales figuras del básquet mundial en escenarios de máxima audiencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La acción comenzará a las 14 horas, con el duelo entre Cleveland Cavaliers y New York Knicks, un cruce atractivo que tendrá a Donovan Mitchell como principal referencia ofensiva del conjunto de Cleveland, frente a un equipo neoyorquino que suele elevar su rendimiento en partidos de alta exposición.

Luego, a las 16.30, San Antonio Spurs se enfrentará a Oklahoma City Thunder, en un partido que acaparará miradas por la presencia de Victor Wembanyama, la gran joya generacional de la NBA. Del otro lado estará Shai Gilgeous-Alexander, líder de un Thunder consolidado y protagonista en la pelea de la Conferencia Oeste.

image A las 19 horas llegará uno de los encuentros más esperados del día: Dallas Mavericks frente a Golden State Warriors. El conjunto texano buscará imponerse con su juego colectivo ante unos Warriors que tendrán nuevamente a Stephen Curry como estandarte, en un cruce que promete anotación y espectáculo.

Más tarde, a las 22 horas, Houston Rockets recibirá a Los Ángeles Lakers, en uno de los platos fuertes del especial navideño. El equipo angelino contará con el liderazgo de Luka Doncic, acompañado por LeBron James, en un partido que concentrará la atención global por la jerarquía y el peso histórico de ambas franquicias.

El cierre de la jornada será a las 00.30 ya del 26 de diciembre argentino, cuando Minnesota Timberwolves se mida con Denver Nuggets. Anthony Edwards será la principal carta ofensiva de los "Lobos", mientras que los Nuggets tendrán nuevamente a Nikola Jokic como su gran figura. El especial de Navidad de la NBA es una tradición histórica que combina espectáculo, estrellas y audiencias récord, consolidándose año tras año como uno de los eventos más esperados de la temporada regular. Los partidos del Especial de Navidad de la NBA, con horarios de Argentina: 14:00 - Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks

16:30 - San Antonio Spurs vs. Oklahoma City Thunder

19:00 - Dallas Mavericks vs. Golden State Warriors

22:00 - Houston Rockets vs. Los Ángeles Lakers

00:30 - Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets Cómo ver en vivo los partidos de la NBA Los partidos de la NBA pueden verse en vivo en la Argentina con NBA League Pass y Disney+. Algunos pueden ser transmitidos por la señal de cable ESPN, y por lo tanto, por las plataformas Flow, Telecentro Play y DGO. Desde este año, la plataforma Amazon Prime Video también transmite algunos partidos

Temas NBA

Navidad