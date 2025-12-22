Atención, Boca: Eduardo Domínguez le metió presión a la dirigencia de Estudiantes por su renovación

En los festejos por el Trofeo de Campeones, el entrenador del "Pincha" expresó que “no depende de él” seguir en el cargo.

El entrenador Eduardo Domínguez condicionó su continuidad en Estudiantes de La Plata a una decisión de la dirigencia y dejó un mensaje público en medio de los festejos por los títulos recientes, en un contexto marcado por la falta de definición sobre la renovación de su contrato .

Durante la celebración en Plaza Moreno, en la ciudad de La Plata , tras la obtención del Trofeo de Campeones ante Platense y la consagración en el Torneo Clausura , los hinchas manifestaron su respaldo al DT con cánticos a favor de su permanencia.

Frente a ese apoyo constante, Domínguez fue tajante al referirse a su futuro: “Les agradezco de todo corazón, pero depende de Marcos (Angeleri), no de mí” , en alusión directa al director deportivo del club.

El entrenador agradeció luego a los distintos estamentos de la institución y volvió a mencionar a la conducción: “Gracias a todos. Gracias a los jugadores, muchas gracias a Marcos, muchas gracias a la dirigencia” , expresó.

Y el entrenador agregó una frase que dejó abierta la expectativa de continuidad: “Esperamos ser mejores el año que viene”.

Con las recientes consagraciones, Domínguez alcanzó su quinto título al frente de Estudiantes. Anteriormente había ganado la Copa Argentina 2023, la Copa de la Liga Profesional 2024, el Trofeo de Campeones 2024 y el Torneo Clausura.

De esta manera, se convirtió en el segundo director técnico más ganador en la historia del club, solo por detrás de Osvaldo Zubeldía, que suma seis títulos, entre ellos tres Copas Libertadores.

La situación del entrenador también fue abordada por Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, quien remarcó la necesidad de diálogo y planificación: “No sé si decir retener, pero nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder hablar, planificar. Por delante tenemos objetivos nuevos, va a ser más complejo. Queremos abordarlo de una forma. En el crecimiento, todos nos tenemos que tratar de apoyar, ver, construir, tener autocrítica. De ahí, algo bueno siempre va a salir. Ojalá que sea, obviamente, con Eduardo a la cabeza”.