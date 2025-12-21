River confirmó la llegada de Aníbal Moreno y selló su segundo refuerzo para 2026 + Seguir en









El Millonario sigue nutriendo al plantel de cara a la próxima temporada, donde el principal objetivo será la Copa Sudamericana.

River confirmó la llegada de Aníbal Moreno.

Antes de que termine un 2025 olvidable, River ya selló la contratación de su segundo refuerzo para 2026, donde el principal desafío para el Millonario será la Copa Sudamericana, tras no lograr acceder a la Libertadores. Se trata de Aníbal Moreno, el volante que hasta ahora jugaba en el Palmeiras de Brasil, que firmó contrato con la institución hasta 2029.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Antes de firmar la llegada de Moreno, el conjunto de Núñez ya había anunciado la contratación de Fausto Vera, también mediocampista, que saldrá a préstamo del Atlético Mineiro con opción de compra hasta 2026. Sin embargo, en el caso del exPalmeiras y Racing, River compró la totalidad del pase por u$s7 millones, y ya podrá incorporarse para trabajar con el resto del plantel en la pretemporada.

Moreno viene de disputar un total de 117 partidos con el Verdao en los que convirtió cuatro goles. Además, consiguió el título del Campeonato Paulista en 2024 marcando un tanto en dicha final ante Santos y fue finalista de la última Libertadores.

River busca mejorar el plantel para dejar atrás un 2025 olvidable y dar vuelta la página en 2026 Uno de los objetivos de Marcelo Gallardo, entrenador del cuadro riverplatense, era renovar el centro del campo y en pocos días del mercado de pases, la dirigencia de River, con el flamante presidente Stefano Di Carlo a la cabeza, se movió rápido para cerrar dos incorporaciones en una posición sensible para el Millonario.

Aunque ya haya confirmado dos refuerzos, la dirigencia riverplatense sigue activa en esta ventana de transferencias y busca incorporar también a Facundo Mura, lateral derecho que finaliza contrato con Racing a fin de año, y Jhohan Romaña, de San Lorenzo.

Los refuerzos anunciados vienen a reforzar un sector del campo que fue uno de las cuentas pendientes de River en 2025, ya que nunca encontró continuidad en el medio de la cancha. Además, tras las salidas de jugadores como Nacho Fernández y Enzo Pérez, era esperable que Gallardo priorizara la búsqueda de volantes.