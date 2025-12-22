¿Borja usó a Boca? Tras el coqueteo, finalmente firmó en México por un importante contrato y se fue de River + Seguir en









La oferta "xeneize" fue considerada inviable y desde el club apuntaron que su nombre fue utilizado para facilitar una salida al exterior.

¿Borja usó a Boca? Tras el coqueteo, finalmente firmó en México por un importante contrato

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja se convirtió en el nuevo refuerzo del Cruz Azul de México. El "Colibrí” firmará un contrato por dos temporadas, tras coquetear con su llegada a Boca, que no se dio por diferencias económicas insalvables. La operación se definió en los últimos días y puso fin a una negociación que, según reconocieron desde el entorno "xeneize", nunca estuvo cerca de concretarse.

Mientras Boca optó por retirarse de la negociación, Cruz Azul avanzó con decisión y presentó una oferta que sí se ajustó a las exigencias del delantero. El conjunto mexicano apostó fuerte por Borja y logró cerrar su incorporación, convencido de que su capacidad goleadora y experiencia internacional pueden ser determinantes en la próxima temporada.

Borja llegará a la Liga MX tras un recorrido destacado en el fútbol sudamericano, con pasos importantes y protagonismo en equipos de primera línea. En Cruz Azul confían en que su potencia física y su olfato de gol lo conviertan rápidamente en una de las principales cartas ofensivas del equipo.

¿Por qué no terminó cerrando en Boca ? La relación entre Miguel Borja y Boca no llegó a buen puerto debido a las elevadas pretensiones salariales del futbolista. El colombiano solicitó percibir un ingreso superior al que cobraba en River, condición que generó un fuerte rechazo interno en la dirigencia del club de la Ribera.

El salario pretendido por Borja era similar al de referentes del plantel como Edinson Cavani o Leandro Paredes (los contratos más caros del fútbol argentino), un punto que terminó de enfriar cualquier posibilidad de acuerdo.

En Boca entendieron que el pedido no solo rompía la escala salarial, sino que además no guardaba relación con la política económica que el club busca sostener. “No es lógico lo que pidió. Está claro que quisieron usar a Boca para ir a otro país”, confiaron desde el club, marcando con claridad la postura institucional. El pase se frustró principalmente por la brecha económica entre lo que pretendía el jugador y lo que Boca estaba dispuesto a ofrecer. La dirigencia consideró que aceptar esas condiciones hubiese significado un antecedente negativo para el plantel, por lo que decidió dar un paso al costado y permitir que el delantero continúe su carrera en el exterior.