Tras la eliminación, Sebastián Cáceres defendió a Bielsa en Uruguay: "Se manipuló mucho la información" + Agregar ámbito en









El defensor central de la Selección de Uruguay se quejó por la filtración que hubo puertas adentro y le agradeció a su ahora exentrenador.

Tras la eliminación, Sebastián Cáceres defendió a Bielsa en Uruguay: "Se manipuló mucho la información"

Las secuelas que dejó la eliminación de Uruguay en primera ronda del Mundial 2026, sin poder ganar ninguno de los tres partidos, siguen repercutiendo. Con la salida de Marcelo Bielsa del seleccionado, la polémica sigue en el aire por el conflicto interno con el plantel.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En ese contexto, un jugador titular de la "Celeste" salió a romper el silencio y bancó al entrenador rosarino. “A veces, hay errores que no tienen consecuencias, pero éstos sí los tuvieron. Los terminamos pagando caro, al final son cosas que pasan. Cuando pasa en todos los partidos, complican las cosas y así nos pasó a nosotros”, comenzó Sebastián Cáceres.

Si bien desde la prensa y los fanáticos apuntan a todos, con especial crítica al técnico, el más cuestionado fue Fernando Muslera. El arquero tuvo errores vitales en los goles recibidos en los tres compromisos, pero el que le hicieron los españoles los hartó. Y si bien no señaló a nadie en particular, Cáceres pareció ir en ese sentido.

“No siempre hay justicia deportiva, por así decirlo, porque creo que no hicimos malos partidos, sino que los resultados no fueron favorables”, agregó al diagnóstico. No obstante, más allá del flojo desempeño del argentino nacionalizado uruguayo, el defensor de 26 años dejó en evidencia que mastica una bronca mayor vinculada a otros protagonistas.

“Sí, hablamos y hubo una despedida, pero no voy a decir lo que se habló en el grupo. Eso tiene que quedar entre nosotros, como debió ser desde un principio...”, deslizó, apuntando a que ciertos compañeros habrían dejado trascender lo que sucedía puertas adentro.

De hecho, profundizó sobre ese fastidio. “Hubo cosas que se filtraron que no fueron como las dijeron ustedes. Se tergiversó todo. Se manipuló mucho la información para dejar mal parado a Marcelo [Bielsa]. Esas cosas no van”, sentenció.