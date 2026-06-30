La clasificación de Marruecos a octavos del Mundial 2026 provocó disturbios y detenciones de marroquíes en Países Bajos

Tras la clasificación de Marruecos a octavos de final del Mundial 2026 se registraron incidentes, disturbios y detenidos en los Países Bajos.

La victoria de Marruecos sobre Países Bajos en la tanda de penales del Mundial 2026 desató escenas de alegría el martes en La Haya , hogar de una gran comunidad marroquí, pero también detenciones en medio de enfrentamientos con la policía.

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En el distrito de Schilderswijk de la ciudad, los reporteros de AFP vieron a aficionados envueltos en banderas marroquíes bailando y celebrando en las calles, mientras sonaban bocinazos y explotaban petardos.

Varios cientos de seguidores se congregaron en un cruce del distrito, chutando un balón al aire y celebrando desenfrenadamente con los pasajeros de los vehículos que pasaban, saltando a veces sobre los autos.

| Incidentes en La Haya tras atacar marroquíes a hinchas neerlandeses y a la Policía tras la eliminación de los Países Bajos en el Mundial. pic.twitter.com/JNq28oHOU9

Sin embargo, aproximadamente una hora después del inicio de las celebraciones, el ambiente se complicó cuando llegó la Policía antidisturbios al lugar, desplegando cañones de agua y realizando cargas con porras para dispersar a la multitud.

Los reporteros de AFP vieron alrededor de 10 detenciones, con agentes reduciendo a varios jóvenes al suelo tras golpearles las piernas con sus porras.

La Policía los subió esposados a sus patrullas. Otros agentes en bicicleta persiguieron a los jóvenes por las calles, pero no se registraron daños importantes.

Pese a múltiples intentos, la gente se negó a hablar con los medios, prefiriendo mantener en secreto su identidad. Muchos llevaban pasamontañas.

Quilombo en Países Bajos con los Marroquíes que salieron a festejar pic.twitter.com/I4kMN7uYHq — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) June 30, 2026

El partido terminó con un emocionante 1-1 tras la prórroga, lo que llevó a una tanda de penales de infarto.

Tras varios fallos de ambos lados, el delantero marroquí Ismael Saibari, que juega en Países Bajos para el PSV Eindhoven, anotó el penal decisivo para sellar un duelo de octavos de final contra Canadá, uno de los anfitriones.