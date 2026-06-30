Mundial 2026: por qué la FIFA les cambió el nombre a los estadios y cuáles son los más llamativos

Las principales causas se vinculan a normas comerciales. La situación también exhibe algunos errores geográficos.

Una normatica de FIFA obligó a cambiar los nombres de los estadios .

Quienes siguen el Mundial 2026 habrán notado un detalle llamativo en las transmisiones oficiales : varios de los estadios más famosos de Estados Unidos, México y Canadá aparecen con nombres diferentes a los habituales. La decisión responde a una política de la FIFA , aunque también dejó al descubierto algunos errores geográficos.

Debido a las normas comerciales del organismo, durante la Copa del Mundo no pueden utilizarse denominaciones vinculadas a patrocinadores que no sean socios oficiales de la FIFA. Por ese motivo, recintos como el SoFi Stadium, el AT&T Stadium o el Hard Rock Stadium fueron rebautizados con nombres genéricos asociados a las ciudades donde se desarrollan los partidos.

Uno de los ejemplos más notorios es el del SoFi Stadium , que durante el torneo pasó a llamarse Los Angeles Stadium . Sin embargo, el moderno recinto no se encuentra en Los Ángeles , sino en Inglewood , una ciudad independiente ubicada dentro del condado angelino.

Algo similar ocurre con el AT&T Stadium , sede habitual de los Dallas Cowboys de la NFL . Durante el Mundial figura como Dallas Stadium , aunque en realidad está ubicado en Arlington , municipio perteneciente al condado de Tarrant e integrado al área metropolitana de Dallas-Fort Worth.

En Florida sucede una situación parecida. El Hard Rock Stadium fue rebautizado como Miami Stadium, pese a que su ubicación corresponde a Miami Gardens, una ciudad situada al norte de Miami.

Otro caso es el del Gillette Stadium, que la FIFA denomina Boston Stadium durante la competencia. No obstante, el estadio está emplazado en Foxborough, dentro del área metropolitana de Boston.

La estrategia no es nueva. La FIFA suele utilizar el nombre de la ciudad más reconocida internacionalmente para facilitar la identificación de las sedes, aun cuando los estadios se encuentren en municipios vecinos. Así ocurrió también con el Levi's Stadium, ubicado en Santa Clara, que pasó a llamarse San Francisco Bay Area Stadium.

El estadio que albergará la final del Mundial también fue rebautizado. El tradicional MetLife Stadium, situado en East Rutherford, estado de Nueva Jersey, figura oficialmente como New York New Jersey Stadium, una denominación que combina ambas referencias geográficas debido a su cercanía con la ciudad de Nueva York.

Los cambios también alcanzaron a México

La política comercial de la FIFA también modificó el nombre de dos de las principales sedes mexicanas donde se disputan varios encuentros del Mundial.

El Estadio Akron pasó a llamarse Estadio de Guadalajara, aunque está ubicado en el municipio de Zapopan, mientras que el Estadio BBVA fue rebautizado como Estadio de Monterrey, pese a encontrarse en Guadalupe, otra ciudad perteneciente al área metropolitana regiomontana.

Más allá de las diferencias geográficas, la intención de la FIFA es unificar la denominación de las sedes, eliminar referencias comerciales ajenas a sus patrocinadores y facilitar la identificación de los escenarios para el público internacional.