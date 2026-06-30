Con mural de Messi, estatua de Maradona y Sol de Mayo incluido: la casa más argentina del mundo la tiene un hincha checo

Detrás de la vivienda, el hombre de 51 años construyó una cancha de césped sintético rodeada de imágenes de figuras de Boca Juniors.

En Bukovka , un pequeño pueblo de República Checa ubicado a unos 90 kilómetros de Praga, un hincha llevó su pasión por Argentina a la decoración de su casa .

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Miloslav "Curby" Urbanec , de 51 años, pintó la fachada de su vivienda de tres plantas de celeste y blanco , agregó un enorme Sol de Mayo , un mural de Lionel Messi y una estatua de tamaño real de Diego Maradona .

Además, construyó una cancha de fútbol rodeada de imágenes de figuras de Boca Juniors y personalizó su furgoneta con referencias a los dos máximos ídolos del fútbol.

Ubicada en la localidad de Bukovka, en la campiña de la República Checa, la casa de Miloslav "Curby" Urbanec no pasa desapercibida. Cada rincón de la propiedad está dedicado a la Argentina, especialmente, a su historia futbolística.

La vivienda tiene tres plantas y luce los colores celeste y blanco tanto en su fachada como en distintos sectores exteriores, replicando los tonos de la camiseta de la Selección y de la bandera nacional. En la parte superior de una de las paredes hay un enorme Sol de Mayo.

Sin embargo, el detalle que más llama la atención es la parte trasera del inmueble. Hay un mural de Lionel Messi y una estatua de tamaño real de Diego Maradona en el patio.

Detrás de la casa, construyó una cancha de fútbol con césped sintético para jugar durante todo el año. Alrededor colocó imágenes de los futbolistas estrellas de Boca Juniors.

"Cuando tenía cuatro años, vi el Mundial de 1978 en Argentina con mi padre y me encantó el pelo largo de los jugadores argentinos, como (Mario) Kempes", detalló en diálogo con la agencia de noticias Reuters.

Y agregó: "Ganaron el Mundial y ahí empezó mi pasión por Argentina, por Boca Juniors y por todo lo relacionado con el fútbol".

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El fanatismo del hincha también se refleja en su furgoneta. El vehículo está completamente pintado con los colores argentinos y exhibe imágenes de Messi y Maradona levantando la Copa del Mundo.

En uno de sus laterales puede leerse la frase "In Messi we trust" (en español: "En Messi confiamos"), mientras que la patente personalizada lleva la inscripción "MARADONA".

Embed - Curby on Instagram: "Today is beautiful day!!! Argentina is playing!!! Argentina vs Austria, 7 pm CET!!! Vamos Argentina! Vamos Leo! Vamos todos!!! XXX Dneska je pekrásný den!!! Hraje nám Argentina!!! Argentina vs Rakousku v 19.00 na Nova Action!!! Vamos Argentina! Vamos Leo! Vamos todos!!! #vamosargentina #inmessiwetrust #argentina #argentinavsaustria #worldcup2026" View this post on Instagram

Con el paso de los años, esa admiración fue creciendo hasta formar parte de su vida cotidiana. De hecho, el fanatismo llegó incluso a su familia.

Urbanec reveló que decidió llamar Lionel a su segundo hijo, que actualmente tiene siete años, porque desde que nació estaba convencido de que el capitán argentino "era absolutamente especial".

La devoción por el equipo que hoy dirige Lionel Scaloni también se mantiene intacta cada vez que el equipo sale a la cancha. "Curby" sigue cada partido desde la distancia y está convencido de que la Albiceleste volverá a ser campeona.

"La Selección esta vez es absolutamente increíble", señaló y detalló: "Creo al 100% que volveremos a ganar y será una gran fiesta, no solo en Bukovka, sino en todo el mundo, porque Argentina juega el fútbol más bonito."