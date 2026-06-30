Qué es la "cúpula de calor", el fenómeno que amenaza a los hinchas y jugadores del Mundial con máximas de 46°C

El evento "encierra" el aire caliente y la humedad durante días, impide que desciendan las temperaturas por la noche y agrava el riesgo de golpes de calor.

Una "cúpula de calor" se instaló sobre el centro y el este de Estados Unidos durante los 16avos de final del Mundial 2026 . El fenómeno afecta a varias ciudades sede, como Filadelfia, Boston, Kansas City y Nueva York , lo que expone a jugadores, hinchas y trabajadores a jornadas que pueden llegar hasta los 46°C .

Según el Servicio Meteorológico Nacional del país nortemaericano, las condiciones puede mantenerse durante varios días, con temperaturas que no bajarán durante la noche, aumentando el riesgo de golpes de calor y deshidratación .

Qué es el fenómeno climático conocido como "cúpula de calor"

La "cúpula de calor" es un sistema de alta presión atmosférica que actúa como una especie de tapa sobre una región amplia, atrapando el aire caliente y la humedad. Esa combinación impide que las temperaturas desciendan, ni siquiera durante la noche.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos explicó que este tipo de sistema puede generar condiciones peligrosas para la salud. Según el meteorólogo coordinador del organismo, Mike Bardou, el calor no siempre se percibe de inmediato, lo que aumenta el riesgo de exposición prolongada.

"El calor es, en cierto sentido, algo engañoso. A diferencia de una tormenta eléctrica o una ventisca, no siempre se perciben sus efectos hasta que es demasiado tarde", advirtió en una rueda de prensa citada por Telemundo 51, y agregó: "Los efectos del calor son acumulativos; por lo tanto, cada día que pasa sin la posibilidad de recuperarse o refrescarse, la situación empeora".

Getty Images

Cuándo llega a los Estados Unidos el calor extremo

La ola de calor ya se instaló sobre buena parte del centro y el este de Estados Unidos y se mantendrá durante varios días, coincidiendo con la fase decisiva del torneo y las celebraciones del 4 de julio.

De acuerdo con la agencia de noticias Associated Press (AP), en Boston y el sur de Nueva Inglaterra se esperan sensaciones térmicas de hasta 43,9 °C (111 °F), con una alerta vigente desde la mañana del miércoles.

En Filadelfia, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una advertencia de calor extremo entre el miércoles y el sábado, con valores que podrían alcanzar los 43,3 °C (110 °F). Para Kansas City se prevén índices que oscilan entre los 40,6 y 43,3 °C (105 a 110 °F).

En tanto, en Nueva York y Nueva Jersey se anticipan sensaciones cercanas a los 42,8 °C (109 °F) hasta el sábado, con noches que no ofrecen demasiado alivio.

"Esta semana va a ser muy, muy calurosa. Es una ola de calor significativa, del tipo que no vemos todos los años", afirmó Geoff Cornish, meteorólogo jefe de AccuWeather, en declaraciones al medio estadounidense.

Por su parte, Alan Reppert, meteorólogo senior de la empresa de pronósticos climáticos, advirtió a Reuters: "Incluso después de que se ponga el sol, seguirá haciendo mucho calor. Nos encontramos en una situación en la que realmente hará mucho calor durante buena parte de la tarde e incluso hasta bien entrada la noche".

Los futbolistas tienen pausas obligatorias de tres minutos para hidratarse en cada tiempo, una disposición que la FIFA incorporó especialmente para este torneo.

Sin embargo, el riesgo no desaparece y, según AP, figura como la tercera causa de muerte en deportistas. Entre los síntomas más frecuentes aparecen la fatiga extrema, náuseas, mareos, calambres musculares y deshidratación.

En el caso del público, la situación más delicada no se da dentro de los estadios sino en los alrededores, como las zonas de hinchas, estacionamientos, accesos y celebraciones al aire libre. Solo tres sedes (Atlanta, Dallas y Houston) cuentan con techos retráctiles y sistemas de aire acondicionado.

En diálogo con Reuters, la doctora Alina Mitina, médica de urgencias del Hackensack University Medical Center en Nueva Jersey, detallaó: "Las áreas con sombra realmente salvarán vidas en este tipo de situaciones".

Cómo prevenir los golpes de calor en eventos masivos

Las autoridades sanitarias explican que los eventos multitudinarios bajo altas temperaturas representan un escenario de riesgo elevado. La exposición prolongada, la falta de sombra y la actividad física aumentan las probabilidades de sufrir un golpe de calor.

Entre las principales recomendaciones, destacan:

Beber agua sin esperar a tener sed, consumir líquidos fríos siempre que sea posible y evitar bebidas alcohólicas o con alto contenido de azúcar.

sin esperar a tener sed, consumir siempre que sea posible y o con alto contenido de azúcar. Usar gorra , sombrero o capuchas y aplicar protector solar.

, sombrero o capuchas y aplicar protector solar. Elegir ropa clara, liviana y transpirable .

. Evitá permanecer largos períodos de pie al sol y planificá descansos en zonas frescas o con aire acondicionado.

o con aire acondicionado. Identificá los puntos de hidratación y asistencia médica en estadios o fan zones.

Si presentás mareos, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, sudoración excesiva o ausencia de sudor, debilidad muscular, desorientación o la piel muy caliente o enrojecida, lo ideal es hidratarse de inmediato y buscar atención médica.

En caso de emergencia, traslada a la persona a un lugar fresco o con sombra, ayuda a que pueda ventilarse y aplicale agua fría en cuello, axilas y muñecas. Luego, solicitá ayuda a los servicios de asistencia.