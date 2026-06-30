Con Cuti Romero a la par, Argentina se entrenó en Kansas City y Lionel Scaloni define el equipo

El defensor volvió a entrenarse a con normalidad tras su lesión en la rodilla, aunque será evaluado hasta el viernes.

Cristian Romero volvió a entrenarse con el grupo y aumenta sus chances de estar ante Cabo Verde.

La Selección argentina se entrenó este lunes en Kansas City con una noticia positiva para Lionel Scaloni: Cristian Romero trabajó a la par del grupo y continúa avanzando en la recuperación de su rodilla derecha. De todos modos, el defensor todavía está en duda para el partido del viernes ante Cabo Verde por los 16avosde final del Mundial.

La principal preocupación física del equipo argentino antes del inicio de la fase eliminatoria sigue siendo la situación del Cuti Romero , quien sufrió un golpe durante la victoria frente a Austria . Si bien los estudios llevaron tranquilidad y no detectaron una lesión de gravedad, el cuerpo técnico mantiene la cautela y evaluará su evolución día a día.

El motivo de la precaución tiene que ver con los antecedentes del defensor. La molestia apareció en la misma rodilla donde había sufrido un esguince del ligamento lateral mientras jugaba para Tottenham en la Premier League, una situación que generó preocupación cuando debió dejar el campo de juego.

El defensor argentino será evaluado día a día antes del partido por los 16avos de final.

Sin embargo, con el correr de las horas, el panorama cambió y comenzó a ser más alentador dentro de la concentración argentina. Romero se perdió el último partido de la fase de grupos ante Jordania por decisión del cuerpo técnico, que prefirió no correr riesgos y darle descanso para que pudiera llegar en mejores condiciones a los cruces de eliminación directa.

Durante ese encuentro ante Austria, las imágenes del defensor sentado en el banco con hielo en la rodilla habían encendido las alarmas. Pero después de las evaluaciones médicas, desde la Selección entendieron que la situación no era tan grave como parecía inicialmente.

El propio Lionel Scaloni había transmitido tranquilidad sobre la situación del zaguero. “Cuti está bien, no se ha entrenado con el grupo, está aparte pero haciendo cosas intensas. En principio es menos grave de lo que todos pensamos y eso nos da tranquilidad”, explicó el entrenador.

La decisión final llegará antes del partido

Con esta evolución, el objetivo dentro del cuerpo técnico es que Romero pueda estar disponible frente a Cabo Verde, aunque nadie quiere apresurar los tiempos. El defensor será observado durante los entrenamientos que quedan antes del encuentro y recién en los últimos días Scaloni definirá si lo incluye desde el inicio.

Lionel Scaloni analiza la situación de Romero y definirá en los próximos días si será titular.

TraLa idea del entrenador es contar con su mejor equipo, pero también evitar una recaída. Por eso, si el zaguero no llega al ciento por ciento, Nicolás Otamendi aparece como la principal alternativa para ocupar su lugar en la defensa.

A pocos días del debut en la fase eliminatoria, la sensación dentro de la concentración argentina es positiva. La evolución de Romero representa una buena noticia para el equipo, aunque la decisión final dependerá exclusivamente de cómo responda su rodilla en las próximas prácticas.