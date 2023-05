Tras la sanción, ¿llega el divorcio? En Francia aseguran que PSG no le renovará a Messi

El PSG no renovará el contrato de Lionel Messi luego de que el delantero argentino viajó sin autorización a Arabia Saudita , según publicó hoy el diario deportivo francés L´Equipe.

Messi firmó una cláusula con una opción de una tercera temporada en su contrato cuando llegó por primera vez en 2021 y los directivos del club decidieron no activarla, según el informe.

El campeón del mundo con la Selección argentina fue además suspendido durante dos semanas, porque debía entrenarse con su equipo tras la derrota 3-1 en casa contra el Lorient en la Ligue 1 el domingo, pero en su lugar voló a Arabia Saudita, agregó L'Equipe.

Messi no podrá jugar ni entrenarse con el equipo, y se le descontará el sueldo durante su suspensión, añade el reporte.

Messi se perderá los partidos de la Ligue 1 contra el Troyes y el Ajaccio, pero podría regresar para el encuentro contra el Auxerre del 21 de mayo. El PSG lidera la clasificación del torneo con 75 puntos en 33 partidos.

Además de no poder asistir a las prácticas, a "Lio" se le descontará el sueldo durante las dos semanas de sanción.

https://twitter.com/lequipe/status/1653521757020594178 « La rupture » en une du journal L'Équipe du mercredi 03 mai pic.twitter.com/q6RBTVlqqH — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 2, 2023

"Nadie está por encima del PSG. Los hinchas están enfadados por el juego y la falta de disciplina y esto no es un buen ejemplo. Messi no es diferente a nadie. Si se va a miles de kilómetros por un asunto comercial, necesita permiso del club. Hay líneas que no pueden traspasarse", habían sido las palabras de Al Khelaifi sobre la sanción a la "Pulga".

Mientras esté imposibilitado de disputar los partidos ante Troyes y Ajaccio, Messi evaluará su situación para la próxima temporada la cual tiene al Barcelona y al Inter de Miami de la MLS como los posibles destinos del argentino una vez salga del club francés.

Desde España aseguraron que Messi tiene todo listo para su regreso, solo habría que aclarar los económico, ya que esa sería una traba importante para no sobrepasar el fair play financiero -están excedidos en alrededor de 200 millones de euros- impuesto por la Liga Española. El campeón del mundo tuvo varios viajes a Barcelona en las últimas semanas y la ilusión se hizo más fuerte por parte del cuadro catalán.

Hace algunos días, Messi se sacó una foto con el hombre que lo quiere llevar a la MLS de Estados Unidos, David Beckham. El británico, presidente del Inter de Miami, se manifestó en varias ocasiones su intensión de llevar a "Lio" al fútbol estadounidense y esa posibilidad puede ser cada vez más real.