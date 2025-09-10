Leandro Paredes regresó a Buenos Aires y ya se entrena en Boca Predio pensando en Rosario Central







El mediocampista estuvo presente en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Tras cumplir con el seleccionado nacional, ya piensa en el duelo ante el “Canalla” por el Torneo Clausura.

El mediocampista Leandro Paredes no perdió tiempo y, tras caer ante Ecuador con la Selección argentina en Guayaquil, volvió temprano a Buenos Aires para ya entrenarse en Boca Predio.

Paredes llegó al entrenamiento del “Xeneize” poco antes de las 9.30 y se puso a disposición del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo con vistas al duelo clave del domingo frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.

El ex Roma acumuló 135 minutos en esta doble fecha de Eliminatorias: 73 contra Venezuela en el Monumental y 62 en Guayaquil, donde además soportó un fuerte cruce de Moisés Caicedo y un pisotón de Gonzalo Plata que lo dejó tendido en el suelo.

Aun así, tras el vuelo de siete horas que compartió con los futbolistas de la Liga Profesional, eligió no irse a descansar y aunque no trabajó a la par de sus compañeros, cumplió con una rutina regenerativa en gimnasio y kinesiología, pensando en llegar en óptimas condiciones al fin de semana.

En Boca lo ven como el jugador más determinante del equipo, ya que se transformó en el motor futbolístico del mediocampo y desde su rol de volante central es quien maneja los tiempos, marca los ritmos y aporta claridad en cada avance.

El mediocampista ya participó de seis de los diez goles que convirtió el equipo, una estadística que refleja no solo su peso en la construcción del juego, sino también en los resultados. El próximo desafío de Boca será viajar a Rosario Central con el objetivo de ratificar su levantada luego de las victorias sobre Independiente Rivadavia, Banfield y Aldosivi. El duelo será este domingo a las 17.30.