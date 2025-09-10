Renault refuerza su compromiso con Alpine dentro de la Fórmula 1: cómo sigue la relación







El CEO de Renault, François Provost estuvo en Monza para confirmar la presencia de la marca francesa en la máxima categoría.

Alpine reafirma su presencia en la Fórmula 1.

El Grupo Renault reafirmó su permanencia en la Fórmula 1 a través de Alpine. François Provost, nuevo CEO de la compañía, visitó el Gran Premio de Italia en Monza para confirmar que la escudería francesa continuará en la categoría. Provost asumió el cargo en julio y ratificó que no se contempla la venta parcial o total del equipo, a pesar de los desafíos financieros que enfrenta la automovilística.

El directivo destacó que la decisión de mantenerse en la Fórmula 1 busca mantener una etapa de estabilidad. Renault atraviesa un período complejo, con pérdidas reportadas por 11.200 millones de euros, incluyendo una amortización de 9.300 millones para Nissan. Sin embargo, Provost aseguró que el equipo seguirá en la máxima categoría, incluso con el cambio de motores a partir de 2026, cuando Alpine utilizará unidades de potencia Mercedes.

El futuro de Pierre Gasly dentro de Alpine en la Fórmula 1 Alpine extendió el contrato de Pierre Gasly hasta 2028, una decisión que Provost calificó como "una señal muy positiva". El piloto francés se convirtió en un pilar del proyecto, mientras el equipo se prepara para la nueva era reglamentaria. Gasly es el único piloto que ha sumado puntos para Alpine en 2025, con un total de 20 unidades que ubican a la escudería en el último lugar del campeonato de constructores.

El equipo detuvo el desarrollo del monoplaza actual (A525) para enfocarse en el reglamento de 2026. Steve Nielsen, nuevo director de operaciones, y Flavio Briatore, en su rol de asesor, lideran esta transición. Provost evitó referirse a la situación de Franco Colapinto y Jack Doohan, quienes se alternaron en el segundo auto sin lograr puntos.

Qué dijo François Provost sobre Alpine en el GP de Monza Provost declaró en Monza que su visita buscaba "reafirmar que seguiremos en la Fórmula 1 durante mucho tiempo". El CEO resaltó que la renovación de Gasly y la llegada de Nielsen marcan el inicio de una etapa de estabilidad y rendimiento. "Entramos en una nueva era, que será de rendimiento, pero sobre todo de estabilidad", afirmó. El directivo reconoció los malos resultados de Alpine en 2025, pero confió en que la asociación con Mercedes y la continuidad institucional permitirán un cambio de rumbo. "Son pasos adelante muy claros", señaló, aunque el equipo deberá demostrar en pista que este nuevo enfoque se traduce en mejoras concretas. La escudería francesa ocupa el último lugar en el campeonato, con solo 20 puntos obtenidos por Gasly.