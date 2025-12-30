Tras volver a salir campeón, Estudiantes de La Plata confirmó la continuidad de Eduardo Domínguez + Seguir en









El entrenador del “Pincha” extendió su vínculo con la institución hasta diciembre del 2027 luego de varias negociaciones.

El entrenador argentino Eduardo Domínguez confirmó este lunes su continuidad como director técnico de Estudiantes de La Plata hasta diciembre del 2027 tras una extensa negociación con Juan Sebastián Verón, presidente del club.

El DT de 47 años decidió estampar su firma y ampliar su vínculo con el “Pincha” para ir en busca de la Copa Libertadores 2026 tras las recientes conquistas del Torneo Clausura ante Racing y Trofeo de Campeones contra Platense.

Si bien varios rumores ubicaban a Domínguez fuera del “León” por sus diferencias con el mandamás, lo cierto es que ambas partes resolvieron los conflictos y terminaron ampliando su ciclo por dos años más.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdelpOficial/status/2005794893390602293&partner=&hide_thread=false Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más. Tenemos un largo camino por seguir recorriendo, Eduardo . pic.twitter.com/7C0ZyksZN7 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 30, 2025 Con varios títulos por disputar como la Supercopa Argentina, Supercopa Internacional y Recopa de Campeones y con tantos otros ya conquistados: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024, además de los ya mencionados, el ex Huracán, Colón e Independiente buscará seguir agrandando la historia de Estudiantes.

Tras la renovación, Domínguez pondrá primera en la pretemporada con el conjunto platense y tendrá que reforzar el equipo de cara al 2026 ante las posibles salidas de Santiago Ascacibar y Cristian Medina, dos piezas claves en su esquema, con la intención de pelear en todos los frentes: Liga Profesional, Copa Argentina y Copa Libertadores.