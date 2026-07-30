UEFA vs FIFA: en qué torneos no participarían más las selecciones europeas

La UEFA votó el jueves a favor de boicotear todas las competiciones de la FIFA en protesta contra el plan de su presidente Gianni Infantino, de vender los derechos y privatizar la Copa del Mundo.

Los torneos internacionales de la FIFA donde no participaría más la UEFA como protesta

La UEFA anunció este jueves que sus 55 selecciones nacionales no participarán en competiciones de FIFA mientras sigan vigentes las ideas de privatizar los derechos de la Copa del Mundo , proyecto impulsado por Gianni Infantino .

Esta es una decisión que agrava el conflicto abierto en el fútbol internacional y que pone bajo amenaza inmediata torneos ya programados.

Por ejemplo, la primera competencia afectada sería la Copa Mundial Femenina Sub 20 , prevista en Polonia entre el 5 y el 27 de septiembre, con seis equipos europeos clasificados además del país anfitrión. La lista incluida en la información original menciona a España, Inglaterra, Francia, Italia y Portugal .

Después aparecen los playoffs de la Copa Mundial Femenina de la UEFA , programados para octubre, con Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales .

En cuanto a los masculinos, está previsto para noviembre de este año el Mundial Sub 17 en Qatar, donde iban a participar los europeos Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Montenegro, Rumania y Serbia .

Pero eso no es todo. La medida de la UEFA también se extendería a niveles de mayores. Entre ellos, la Copa del Mundo 2030, el Mundial femenino Brasil 2027 y el Mundial masculino Sub 20 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán, entre los más importantes.

Incluso los europeos también abandonarían las competiciones en otras disciplinas como el futsal y fútbol playa.

Por último, el tiro de gracia sería el nuevo Mundial de Clubes (programado para 2029), la joya de la corona de Infatino, que impulsó y tuvo su estreno en 2025 con éxito en Estados Unidos.

Los torneos donde no participaría más la UEFA como protesta: