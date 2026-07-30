La CONCACAF también rechazó la propuesta de la FIFA a vender el Mundial a capitales privados + Agregar ámbito en









La confederación de Norteamérica publicó una carta abierta expresando su rechazo unánime a la nueva propuesta impulsada por Gianni Infantino. Además, la UEFA amenaza con abandonar los torneos manejados por la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Victor Montagliani, presidente de CONCACAF. @azael.rodrigz

Tras la finalización del Mundial 2026, los problemas de la FIFA crecen de manera exponencial, afectando especialmente a su presidente, Gianni Infantino. Ante la reciente propuesta de vender los torneos de la entidad a capitales privados, la UEFA manifestó su firme rechazo, postura a la que este jueves también se sumó la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).

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Los 41 países de la Asociación Miembro se juntaron para dictaminar la resolución a este tema y todos opinaron de la misma manera: “Durante la reunión, todos expresaron su profunda preocupación por la falta de un debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos de gobernanza competentes de la FIFA”, aseguraron en el comunicado.

Statement on behalf of Concacaf and its 41 Member Associations https://t.co/4ea96cuFCu — Concacaf Media (@ConcacafMedia) July 30, 2026 Además, en la extensa carta dejaron en claro la sentencia. “La discusión reforzó la necesidad de una mayor transparencia y de una gobernanza adecuada. Por estas razones, Concacaf y sus 41 Asociaciones Miembro han rechazado la propuesta”, concluye el mensaje en su sitio web.

Esto no es un golpe en la mesa menor, sino que las MA de la CONCACAF fueron las que organizaron el Mundial de Clubes de 2025 y la Copa del Mundo de este año. Además, la Copa Mundial femenina de 2031 también será organizada por ellos: EEUU, México, Jamaica y Costa Rica la hospedarán.

Las polémicas de la FIFA Infantino está en la mira de todos los mandatarios relacionados al deporte luego de que su relación con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se viera reforzada en la Copa del Mundo. Lo que más molestó en la UEFA, presidida por Aleksander Ceferin, fue la anulaciónde la roja de Folarin Balogun para que pueda jugar los octavos de final contra Bélgica.

Donald Trump y Gianni Infantino en el ojo de la tormenta por la polémica del caso Folarin Balogun, el delantero de la Selección de Estados Unidos en el Mundial 2026. Ante esto, Ceferin publicó que el presidente del ente más importante del fútbol había “cruzado una línea roja”, por lo que su confianza está disminuyendo en un lapso corto de tiempo. UEFA contra la FIFA La UEFA anunció este jueves que sus 55 selecciones nacionales no participarán en competiciones de FIFA. Esta es una decisión que agrava el conflicto abierto en el fútbol internacional y que pone bajo amenaza inmediata torneos ya programados. La primera competencia afectada sería la Copa Mundial Femenina Sub 20, prevista en Polonia entre el 5 y el 27 de septiembre, con seis equipos europeos clasificados además del país anfitrión. La lista incluida en la información original menciona a España, Inglaterra, Francia, Italia y Portugal. El titular de la UEFA, Aleksander Ceferin, y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Incluso los europeos también abandonarían las competiciones en otras disciplinas como el futsal y fútbol playa. Por último, el tiro de gracia sería el nuevo Mundial de Clubes –programado para 2029–, la joya de la corona de Infantino, que impulsó y tuvo su estreno en 2025 con éxito en Estados Unidos. Los torneos donde no participaría la UEFA como protesta: Mundial Masculino

Mundial Femenino

Mundial Masculino Sub 20

Mundial Femenino Sub 20

Mundial Masculino Sub 17

Mundial Femenino Sub 17

Copa de Campeones Femenina de la FIFA

Copa Mundial de Futsal

Copa Mundial de Fútbol Playa

Torneos clasificatorios para los respectivos mundiales