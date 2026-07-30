Tras la finalización del Mundial 2026, los problemas de la FIFA crecen de manera exponencial, afectando especialmente a su presidente, Gianni Infantino. Ante la reciente propuesta de vender los torneos de la entidad a capitales privados, la UEFA manifestó su firme rechazo, postura a la que este jueves también se sumó la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF).
La CONCACAF también rechazó la propuesta de la FIFA a vender el Mundial a capitales privados
La confederación de Norteamérica publicó una carta abierta expresando su rechazo unánime a la nueva propuesta impulsada por Gianni Infantino. Además, la UEFA amenaza con abandonar los torneos manejados por la FIFA.
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Los 41 países de la Asociación Miembro se juntaron para dictaminar la resolución a este tema y todos opinaron de la misma manera: “Durante la reunión, todos expresaron su profunda preocupación por la falta de un debido proceso en torno a la propuesta, el plazo artificialmente corto impuesto y la ausencia de revisión o aprobación por parte de los órganos de gobernanza competentes de la FIFA”, aseguraron en el comunicado.
Además, en la extensa carta dejaron en claro la sentencia. “La discusión reforzó la necesidad de una mayor transparencia y de una gobernanza adecuada. Por estas razones, Concacaf y sus 41 Asociaciones Miembro han rechazado la propuesta”, concluye el mensaje en su sitio web.
Esto no es un golpe en la mesa menor, sino que las MA de la CONCACAF fueron las que organizaron el Mundial de Clubes de 2025 y la Copa del Mundo de este año. Además, la Copa Mundial femenina de 2031 también será organizada por ellos: EEUU, México, Jamaica y Costa Rica la hospedarán.
Las polémicas de la FIFA
Infantino está en la mira de todos los mandatarios relacionados al deporte luego de que su relación con Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se viera reforzada en la Copa del Mundo. Lo que más molestó en la UEFA, presidida por Aleksander Ceferin, fue la anulaciónde la roja de Folarin Balogun para que pueda jugar los octavos de final contra Bélgica.
Ante esto, Ceferin publicó que el presidente del ente más importante del fútbol había “cruzado una línea roja”, por lo que su confianza está disminuyendo en un lapso corto de tiempo.
UEFA contra la FIFA
La UEFA anunció este jueves que sus 55 selecciones nacionales no participarán en competiciones de FIFA. Esta es una decisión que agrava el conflicto abierto en el fútbol internacional y que pone bajo amenaza inmediata torneos ya programados. La primera competencia afectada sería la Copa Mundial Femenina Sub 20, prevista en Polonia entre el 5 y el 27 de septiembre, con seis equipos europeos clasificados además del país anfitrión. La lista incluida en la información original menciona a España, Inglaterra, Francia, Italia y Portugal.
Incluso los europeos también abandonarían las competiciones en otras disciplinas como el futsal y fútbol playa. Por último, el tiro de gracia sería el nuevo Mundial de Clubes –programado para 2029–, la joya de la corona de Infantino, que impulsó y tuvo su estreno en 2025 con éxito en Estados Unidos.
Los torneos donde no participaría la UEFA como protesta:
- Mundial Masculino
- Mundial Femenino
- Mundial Masculino Sub 20
- Mundial Femenino Sub 20
- Mundial Masculino Sub 17
- Mundial Femenino Sub 17
- Copa de Campeones Femenina de la FIFA
- Copa Mundial de Futsal
- Copa Mundial de Fútbol Playa
- Torneos clasificatorios para los respectivos mundiales
- Temas
- Concacaf
- FIFA
- UEFA
- Gianni Infantino